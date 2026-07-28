از جشنواره سرود کانون چه خبر؟/ هیئت انتخاب و راه یافتگان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دبیرخانه سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسامی راهیافتگان به مرحله نهایی را در حالی اعلام کرد که در مرحله نخست این رویداد، یک هزار و ۴۹۵ گروه سرود با حضور ۲۲ هزار و ۹۶۹ کودک و نوجوان از ۲۹ استان کشور به رقابت پرداختند.
از مجموع گروههای شرکتکننده، ۵۳۶ گروه از مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ۹۵۹ گروه در بخش آزاد حضور داشتند.
همچنین ۸۹۷ گروه دختران و ۵۹۸ گروه پسران در سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود کانون پرورش فکری با عنوان «نغمههای روشن فردا» به رقابت پرداختند.
آثار ارسالی با موضوع مفاهیم ملی و آئینی، سرزمین من (ایران، وطن، پرچم و ...)، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، نامآوران (شخصیتهای تاریخی و انقلابی)، مراسم و مناسبتهای ملی و آئینی دریافت شد.
بر همین اساس، پس از پایان مهلت ارسال و برگزاری داوریهای استانی، ۲۷۱ گروه سرود از میان یک هزار و ۴۹۵ گروه شرکت کننده به مرحله بعد راه یافتند و آثار آنها برای بررسی نهایی به دبیرخانه مرکزی ارسال شد.
هیئت انتخاب جشنواره متشکل از شهروز حقی آهنگساز و دبیر انجمن سرود کانون، صمد جلالیان آهنگساز، مجتبی حاذق مدیر آفرینشهای ادبی و هنری کانون پرورش فکری و آذر مشهدی کارشناس همین مدیریت، در روزهای ۲۰ و ۲۲ تیر ۱۴۰۵ آثار راهیافته را مورد بررسی و ارزیابی تخصصی قرار دادند.
در این مرحله، کیفیت هنری آثار، هماهنگی گروهی، خلاقیت در اجرا، محتوای اثر و شاخصهای فنی از مهمترین معیارهای انتخاب آثار برگزیده بود.
در سومین دوره این جشنواره، پس از بررسیهای کارشناسی، بخش ترویجی نیز در کنار بخشهای ملی و بومی به جشنواره افزوده شد.
این بخش با هدف تولید و اجرای آثار متناسب با نیازهای روز، تقویت جایگاه سرود در عرصه فرهنگی و اجتماعی و ایجاد فرصت بیشتر برای مشارکت گروههای سرود طراحی شده است.
فراخوان، زمانبندی و جزئیات این بخش بهزودی از سوی دبیرخانه جشنواره سرود اعلام خواهد شد.
اسامی گروه های راه یافته به مرحله نهایی سومین جشنواره «نغمه های روشن فردا» در گروه سنی ۴ تا ۱۷ سال اینجا و گروه سنی ۱۷ تا ۲۲ سال را اینجا مشاهده کنید.
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