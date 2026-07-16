به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر امروز به همراه کیهان یاسمی معاون دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه سازمان راهداری کشور، اسدی رئیس حوزه ایمنی راههای استان و سرهنگ عارفزاده از پلیس راه استان، از محور تونل آزادی بازدید کرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس در این ارتباط اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی وضعیت ایمنی مسیر و برنامهریزی برای رفع نقاط حادثهخیز، به ویژه پیچهای برفگیر این محور با اجرای طرح نصب علائم، تجهیزات ایمنی و روشنایی مسیر انجام شد.
فریدون همتی ادامه داد: در جریان این بازدید اعلام شد پروژه ایمنسازی محور تونل آزادی با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال طی یک ماه آینده به مناقصه گذاشته شده و پس از انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی گفت: اجرای این طرح گامی مهم در ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات و افزایش امنیت کاربران جادهای در یکی از محورهای مهم استان ایلام به شمار میرود.
نظر شما