به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان یزد که با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: عملیات آزادراه نطنز - یزد - سیرجان به زودی و با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی آغاز بکار خواهد کرد.

استاندار یزد هم با اشاره به وضعیت اقتصادی و افزایش تورم در شرایط جنگی گفت: با گران فروشی برخورد قاطع خواهد شد و بازرسان استان به صورت جدی بازار را رصد می‌کنند.

همچنین در این نشست، نمایندگان استان در مجلس بر تلاش و برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفع مشکلات مردم تأکید کردند.