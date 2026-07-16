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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

عملیات اجرایی آزادراه نطنز، یزد و سیرجان آغاز می‌شود

عملیات اجرایی آزادراه نطنز، یزد و سیرجان آغاز می‌شود

یزد - استاندار یزد گفت: عملیات اجرایی طرح آزادراه نطنز ـ یزد ـ سیرجان، شنبه هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی در یزد آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان یزد که با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: عملیات آزادراه نطنز - یزد - سیرجان به زودی و با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی آغاز بکار خواهد کرد.

استاندار یزد هم با اشاره به وضعیت اقتصادی و افزایش تورم در شرایط جنگی گفت: با گران فروشی برخورد قاطع خواهد شد و بازرسان استان به صورت جدی بازار را رصد می‌کنند.

همچنین در این نشست، نمایندگان استان در مجلس بر تلاش و برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفع مشکلات مردم تأکید کردند.

کد مطلب 6889826

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