ترافیک هراز سنگین است؛ انسداد دو روزه محور

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در حال حاضر تردد خودروها در محور کندوان به صورت عادی و روان جریان دارد.



وی افزود: هم‌اکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور هراز سنگین است و رانندگان باید با صبر و حوصله بیشتری در این محور تردد کنند.



سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه در سایر محورهای ارتباطی استان از جمله سوادکوه و کیاسر، تردد به صورت روان برقرار است، تصریح کرد: از نظر شرایط جوی نیز مشکل خاصی در محورهای استان گزارش نشده است.



همچنین سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: محور هراز به منظور اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار، در روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه از ساعت ۸ تا ۱۷ مسدود خواهد بود و رانندگان در این بازه زمانی باید از محورهای کندوان و سوادکوه به عنوان مسیرهای جایگزین استفاده کنند.



صادقی از رانندگان خواست پیش از سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، برنامه‌ریزی لازم را برای تردد در محورهای استان داشته باشند.