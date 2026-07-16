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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

ترافیک هراز سنگین است؛ انسداد دو روزه محور

ترافیک هراز سنگین است؛ انسداد دو روزه محور

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب محور هراز خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در حال حاضر تردد خودروها در محور کندوان به صورت عادی و روان جریان دارد.

وی افزود: هم‌اکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور هراز سنگین است و رانندگان باید با صبر و حوصله بیشتری در این محور تردد کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه در سایر محورهای ارتباطی استان از جمله سوادکوه و کیاسر، تردد به صورت روان برقرار است، تصریح کرد: از نظر شرایط جوی نیز مشکل خاصی در محورهای استان گزارش نشده است.

همچنین سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: محور هراز به منظور اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار، در روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه از ساعت ۸ تا ۱۷ مسدود خواهد بود و رانندگان در این بازه زمانی باید از محورهای کندوان و سوادکوه به عنوان مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

صادقی از رانندگان خواست پیش از سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، برنامه‌ریزی لازم را برای تردد در محورهای استان داشته باشند.

کد مطلب 6889727

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