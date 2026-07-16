محمدجواد جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بهره‌برداری و اتصال نیروگاه خورشیدی در ابرکوه با ظرفیت ۷ مگاوات به شبکه سراسری برق خبر داد و اظهار کرد: با ورود این نیروگاه به مدار، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به ۲۰۰ مگاوات افزایش یافت.

وی افزود: این نیروگاه با نصب ۹ هزار و ۸۲۸ پنل خورشیدی مجهز به سامانه ردیاب تک‌محوره احداث شده است؛ فناوری‌ای که با دنبال کردن مسیر حرکت خورشید، موجب افزایش راندمان تولید انرژی و بهره‌وری بیشتر نیروگاه نسبت به سامانه‌های ثابت می‌شود.

جلیلی با اشاره به جایگاه استان یزد در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به ظرفیت بالای تابش خورشید در استان، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از مهم‌ترین راهبردهای شرکت توزیع نیروی برق استان یزد برای تأمین برق پایدار، کاهش ناترازی انرژی و حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق پاک، نقش مؤثری در حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و ارتقای پایداری شبکه برق استان خواهد داشت.