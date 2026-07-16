جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان و با موافقت استاندار کرمانشاه، ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی از روز شنبه ۲۷ تیرماه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر خواهد بود.

وی افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسانی تعطیل‌ناپذیر از جمله مراکز انتظامی، امدادی، درمانی و سایر مجموعه‌های مشابه از شمول این تصمیم مستثنی هستند و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز موظف‌اند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجرای این مصوبه خللی در روند ارائه خدمات به مردم ایجاد نکند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه با اشاره به الزامات جدید برای کاهش مصرف برق، تصریح کرد: تمامی ادارات دولتی مکلف هستند پیش از ساعت ۷ صبح و پس از ساعت ۱۲ ظهر، تمامی سامانه‌های سرمایشی و روشنایی خود را به جز موارد ضروری خاموش کنند.

بالایی ادامه داد: همچنین بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی، ادارات دولتی موظف شده‌اند یک روز در هفته برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتور یا نیروگاه خورشیدی تأمین کنند که اجرای این برنامه امکان اختصاص ۳۰ تا ۴۰ مگاوات برق بیشتر به بخش خانگی و واحدهای تولیدی را فراهم خواهد کرد.

وی در پایان از اصلاح برنامه خاموشی برق در مناطق روستایی خبر داد و گفت: از این پس زمان قطعی برق مشترکان خانگی روستایی با زمان خاموشی چاه‌های کشاورزی همزمان خواهد شد تا مدت زمان قطعی برق برای روستاییان کاهش یافته و مدیریت مصرف انرژی با کمترین میزان نارضایتی انجام شود.