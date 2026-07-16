منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر تقویت الگوهای گرم تابستانی و ماندگاری توده هوای گرم تا نیمه اول مردادماه، برنامههای مرتبط با مصرف بهینه آب و برق با پایش مستمر در بخشهای اداری، صنفی، خانگی و صنعتی تقویت شده است.
وی افزود: در همین راستا، ۲۳۰ تیم تخصصی فنی از شرکتهای توزیع برق و آب و فاضلاب، مأمور رصد و کنترل مستمر مصارف و رسیدگی به موارد اضطراری شدهاند.
شیشهفروش با اشاره به افزایش دما بین ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد از روز شنبه در همه مناطق استان، بهویژه مناطق مرکزی و نیمه شمالی، تصریح کرد: مدیریت بحران استان اصفهان در این زمینه با صدور اطلاعیهای، به شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب، اورژانس، جمعیت هلالاحمر و مراکز بهداشتی و درمانی اعلام آمادهباش کرده است تا خدمات امدادی، فوریتی و کنترل حوادث بهموقع ارائه شود.
ثبت دمای بالای ۴۰ درجه در ۲۰ ایستگاه استان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: طی چند روز گذشته، دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد در ۲۰ ایستگاه هواشناسی استان ثبت شده است که در این میان شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، خور و بیابانک و همچنین شهرهای بادرود و مهاباد با ثبت دمای بیشینه بین ۴۶ تا ۴۷ درجه سانتیگراد، گرمترین نقاط استان بودهاند.
وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان نیز در ساعاتی به ۴۱ تا ۴۲ درجه سانتیگراد رسیده است که نشاندهنده شدت و ماندگاری موج گرما در استان است.
شیشهفروش با تأکید بر اثرات افزایش دما بر کاهش راندمان تجهیزات برقی اظهار کرد: گرمای شدید میتواند موجب تشدید حوادث حریق در تابلوها، پستهای برق، ترانسفورماتورها، شبکهها و کابلهای برق شود، به همین دلیل تیمهای امدادی شرکتهای برق و آتشنشانی شهرداریها موظف شدهاند برای کنترل بهموقع حوادث و بازسازی و اصلاح شبکهها و ترانسها اقدام کنند.
وی افزود: در این شرایط، تلفن اضطراری ۱۲۵ آتشنشانی و ۱۲۱ شرکت برق بهصورت آمادهباش کامل برای پاسخگویی و اقدام در حوادث فعال هستند.
تشدید مدیریت مصرف برق و برخورد با مصارف غیرمجاز
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت مصرف انرژی گفت: بهمنظور اجرای برنامههای مدیریت مصرف برق توسط شرکتهای توزیع برق استان و شهرستانها، از سال گذشته تاکنون ۱۰۰ هزار چراغ پرمصرف معابر با چراغهای کممصرف جایگزین شدهاند.
وی اضافه کرد: همچنین در سال جاری ۳۰۰ دستگاه ماینر و تجهیزات تولید رمز ارز غیرمجاز توقیف شده است.
شیشهفروش خاطرنشان کرد: با نصب سامانههای پایش مصرف برق، محدودیتهای لازم برای مشترکان پرمصرف از سوی شرکتهای توزیع برق اعمال میشود.
وی درباره وضعیت تولید انرژی در استان نیز گفت: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در اصفهان هماکنون ۵۷۹ مگاوات است که تا پایان سال به هزار مگاوات خواهد رسید و پیشبینی میشود این ظرفیت تا سال ۱۴۰۷ به ۵ هزار و ۳۰۰ مگاوات افزایش یابد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر استان با کمبود ۲ هزار مگاوات برق روبهرو است، اظهار کرد: شرکت توانیر باید با توجه به شرایط خاص استان و خسارات واردشده به واحدهای تولیدی و زیرساختها، توجه ویژهای به اصفهان داشته باشد و نسبت به افزایش سهم برق استان، تخصیص اعتبار برای اصلاح و ساماندهی شبکههای برق، توسعه نیروگاهها و کاهش محدودیتهای مصرف برای مشترکان، همکاری حداکثری را اعمال کند.
تاکید بر صرفهجویی ادارات، اصناف و مشترکان خانگی
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه مشترکان برق، از جمله مراکز تجاری، پاساژها، صنوف و فروشگاههای زنجیرهای، گفت: رعایت الگوهای مصرف بهینه برق، خاموش کردن سیستمهای روشنایی در طول روز و ساعات اوج مصرف، تنظیم دما روی ۲۵ درجه سانتیگراد و نصب سایهبان بر روی کولرها، از جمله مهمترین راهکارهای مدیریت مصرف در شرایط فعلی است.
شیشهفروش ادامه داد: به همه ادارات و دستگاههای اجرایی نیز بر رعایت دمای ۲۵ درجه، صرفهجویی در مصرف آب و برق، کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته و کاهش ۷۰ درصدی مصرف در پایان وقت اداری تأکید شده است.
وی افزود: استفاده از دیزلژنراتورها در ساعات اوج مصرف، خاموش کردن سیستمهای سرمایشی و روشنایی در پایان وقت اداری و در روزهای تعطیل نیز باید بهطور جدی در دستور کار دستگاهها قرار گیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در بخش خانگی نیز لازم است شهروندان با مشارکت در پویشهای مصرف بهینه آب و برق، از مصارف غیرمتعارف آب، شستوشوی خودرو، آبریزی در معابر و شستوشوی حیاط منازل و کوچهها با آب شرب خودداری کنند.
وی همچنین از آمادهباش کامل دستگاههای امدادی برای رسیدگی به افراد آسیبپذیر در برابر گرمازدگی خبر داد و گفت: تلفنهای ۱۱۵ اورژانس و ۱۱۲ هلالاحمر برای پاسخگویی به حوادث و همچنین شمارههای ۱۲۱ حوادث برق و ۱۲۲ حوادث آب بهصورت ۲۴ ساعته فعال هستند.
توصیههای بهداشتی، کشاورزی و ایمنی برای روزهای گرم
شیشهفروش با اشاره به لزوم رعایت الزامات بهداشتی و حفاظتی در برابر افزایش دما گفت: شهروندان باید از قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم خورشید، بهویژه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ بعدازظهر، خودداری کرده و برای محافظت در برابر اشعه فرابنفش از وسایل حفاظت فردی مطابق توصیههای مراکز بهداشتی استفاده کنند.
وی افزود: کنترل دما و رطوبت در گلخانهها و سالنهای پرورش دام و طیور و نیز اجرای توصیههای فنی سازمان جهاد کشاورزی برای حفاظت از محصولات کشاورزی در برابر تنشهای دمایی و آفات نباتی ضروری است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین بر پیشگیری از روشن کردن آتش در عرصههای طبیعی، کشاورزی و پوششهای گیاهی تأکید کرد و گفت: رهاسازی بطریهای آب معدنی و اشیای براق و صیقلی در طبیعت میتواند زمینهساز وقوع و گسترش حریق در مراتع و پوششهای گیاهی شود.
وی با هشدار نسبت به خطر غرقشدگی اظهار کرد: شهروندان باید از شنا در رودخانهها، کانالهای آبرسانی و استخرهای ذخیره آب کشاورزی خودداری کنند.
شیشهفروش با اشاره به لزوم کنترل مستمر وضعیت ایمنی و فنی خودروها، بهویژه سیستم رادیاتور، گفت: رانندگان باید با رعایت توصیههای پلیس و انجام بازدیدهای فنی لازم، از بروز حوادث جادهای ناشی از افزایش دما پیشگیری کنند.
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