به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین رفیعی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش سراسری مبلغان اربعین ۱۴۰۵ که در ساختمان بعثه مقام معظم رهبری در قم برگزار شد، با تشریح مهمترین برنامههای تبلیغی حوزههای علمیه برای اربعین امسال اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای تبلیغی حوزه با هدف انسجامبخشی به فعالیتهای فرهنگی، ارتقای آمادگی مبلغان و ارائه خدمات تبلیغی مؤثر به زائران بسیج شده است.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه تبلیغی حوزههای علمیه گفت: این قرارگاه بیش از یک سال پیش به دستور مدیر حوزههای علمیه تشکیل شد و اکنون به محور هماهنگی و راهبری مأموریتهای تبلیغی حوزه در مناسبتهای مهم دینی از جمله ماه مبارک رمضان، ماه محرم و راهپیمایی اربعین تبدیل شده است.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه افزود: نهادهای مختلف حوزوی از جمله دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه خواهران، جامعهالزهرا(س)، جامعةالمصطفی العالمیه، مرکز خدمات حوزههای علمیه و دیگر مجموعههای مرتبط با تقسیم کار مشخص، فعالیتهای تبلیغی خود را در قالب این قرارگاه دنبال میکنند.
وی ادامه داد: کمیته تخصصی اربعین نیز در ذیل این قرارگاه شکل گرفته و مأموریتهای متعددی در زمینه اعزام مبلغان، آموزشهای تخصصی، تولید محتوا و پشتیبانی فرهنگی بر عهده دارد تا خدمات تبلیغی با انسجام و هماهنگی بیشتری به زائران ارائه شود.
معرفی امام شهید محور جهاد تبیین در اربعین است
رفیعی با اشاره به اولویتهای محتوایی برنامههای تبلیغی اربعین اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای فرهنگی اربعین امسال، معرفی امام شهید است؛ شخصیتی که در دوران حیات خود فرصت معرفی کامل ابعاد فکری، علمی و تمدنی ایشان فراهم نشد و امروز باید این خلأ جبران شود.
وی افزود: معرفی اندیشه، حکمرانی، فقاهت، مدیریت و نگاه تمدنی امام شهید باید از طریق قالبهای متنوع فرهنگی، رسانهای، هنری، فضای مجازی، حلقههای گفتوگو و برنامههای مواکب دنبال شود و برای تحقق این هدف برنامهریزیهای لازم صورت گرفته است.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه با تأکید بر نقش مبلغان در عرصه جهاد تبیین گفت: امروز مبلغان در خط مقدم جبهه فرهنگی قرار دارند و معاونت تبلیغ حوزههای علمیه به صورت مستمر با حدود ۱۸ هزار مبلغ در ارتباط است و از ظرفیت آنان در مأموریتهای تبلیغی سراسر کشور بهره میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: آموزشهای تخصصی مبلغان از ایام فاطمیه آغاز شده و فرآیند تولید محتوای مورد نیاز آنان نیز به صورت مستمر ادامه دارد که این برنامهها با همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین و از طریق سامانه «حبیب» دنبال میشود.
اربعین امتداد مسیر عاشورا تا ظهور است
رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین جایگاه اربعین در منظومه ایامالله اظهار کرد: بعثت، غدیر، عاشورا، اربعین و ظهور حضرت ولیعصر(عج) حلقههای بههمپیوسته مسیر هدایت بشر هستند که هر یک نقش ویژهای در تکامل جامعه اسلامی ایفا میکنند.
وی افزود: بعثت سرآغاز شکلگیری اسلام، غدیر نقطه کمال دین و عاشورا ضامن حفظ این مسیر الهی بود و اربعین نیز ادامه نهضت عاشورا و زمینهساز بیداری انسانها و آمادگی برای عصر ظهور به شمار میرود.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه تصریح کرد: عصر کنونی، ادامه همان مسیری است که حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) پس از عاشورا با جهاد تبیین آغاز کردند و امروز این رسالت بر عهده مبلغان و فعالان فرهنگی قرار دارد تا این مسیر تا تحقق ظهور ادامه یابد.
وی ادامه داد: اربعین ظرفیت کمنظیری برای گسترش معارف اهلبیت(ع)، تقویت هویت دینی و تعمیق باورهای امت اسلامی فراهم کرده و باید از این فرصت در مسیر تحقق اهداف فرهنگی اسلام بهره گرفت.
مدارس علمیه در مسیر زائران به موکب فرهنگی تبدیل میشوند
رفیعی با اشاره به خدمات حوزههای علمیه در مسیر راهپیمایی اربعین اظهار کرد: مدارس علمیه واقع در مسیر حرکت زائران، همانند سالهای گذشته، در ایام اربعین به عنوان موکبهای فرهنگی و خدماتی فعالیت خواهند کرد و امکانات خود را برای اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات فرهنگی در اختیار زائران قرار میدهند.
وی افزود: مدارس علمیه در خرمشهر، مهران، کرمانشاه و قصرشیرین از جمله مراکزی هستند که نقش ویژهای در خدمترسانی به زائران بر عهده خواهند داشت و ظرفیتهای خود را برای این مأموریت بسیج کردهاند.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت هنر و ادبیات گفت: برگزاری محافل شعر مشترک میان شاعران ایرانی و عراقی با محور مقاومت و آرمانهای انقلاب اسلامی از برنامههایی است که سال گذشته با موفقیت اجرا شد و امسال نیز با قوت بیشتری دنبال خواهد شد.
قم - معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه از بهکارگیری ظرفیت ۱۸ هزار مبلغ در برنامههای فرهنگی اربعین ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین رفیعی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش سراسری مبلغان اربعین ۱۴۰۵ که در ساختمان بعثه مقام معظم رهبری در قم برگزار شد، با تشریح مهمترین برنامههای تبلیغی حوزههای علمیه برای اربعین امسال اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای تبلیغی حوزه با هدف انسجامبخشی به فعالیتهای فرهنگی، ارتقای آمادگی مبلغان و ارائه خدمات تبلیغی مؤثر به زائران بسیج شده است.
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