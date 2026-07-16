به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای سطح خدمات تخصصی و به‌روزرسانی تجهیزات درمانی، دستگاه پیشرفته سرمادرمانی (Cooling Therapy) برای درمان نوزادان مبتلا به آسفکسی در مجتمع بیمارستانی یاس با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، به بهره‌برداری رسید.

این تجهیزات برای نخستین بار در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقر می‌شود.

در مراسم افتتاحیه این مرکز، سید رضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، به همراه آرش جعفریه، رئیس مجتمع بیمارستانی یاس، علی گنجعلی‌خان حاکمی، مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستان‌ها، و جمعی از اساتید برجسته گروه پریناتال و نئوناتال حضور داشتند.

سید رضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به نقش مرجعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سطح کشور، گفت: تبحر اساتید و کارنامه درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران، باعث شده است که بیماران نیازمند درمان‌های پیچیده و خاص از سراسر کشور به بیمارستان‌های دانشگاه مراجعه کنند.

وی با تأکید بر مدیریت حجم بالای مراجعات در مراکز دولتی نظیر مجتمع یاس، افزود: ارائه خدمات با کیفیت در این حجم از ازدحام، تنها با تکیه بر وظیفه‌شناسی، ایثار و ازخودگذشتگی بی‌دریغ کادر درمان میسر شده است.

در ادامه، محمدرضا زرکش، با تبیین اهمیت به‌کارگیری درمان‌های روز دنیا، سرمایه‌گذاری بر حوزه سلامت نوزادان را انعکاس‌دهنده دغدغه‌های کلان دانشگاه در موضوع جوانی جمعیت دانست.

وی افزود: تضمین سلامت نسل آینده، مستلزم داشتن قلبی مهربان و وظیفه‌شناس است که رسالت اصلی دانشگاه در حفظ سلامت جامعه را فراتر از یک وظیفه، یک رسالت اخلاقی بداند.

آرش جعفریه، رئیس مجتمع بیمارستانی یاس، نیز ضمن تقدیر از حمایت‌های ریاست دانشگاه و معاون درمان، به بررسی ظرفیت‌های کنونی بیمارستان و چشم‌انداز توسعه خدمات درمانی در آینده پرداخت.

همچنین علی گنجعلی‌خان حاکمی، مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستان ها، ضمن ارائه گزارش از برنامه‌های عملیاتی معاونت درمان در حوزه سلامت مادر، نوزاد و مامایی، از توسعه آتی بخش‌های تخصصی از جمله NICU در سطح دانشگاه خبر داد.

در پایان مراسم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه هیئت همراه، از بخش NICU بیمارستان بازدید و در جریان روند ارائه خدمات و وضعیت تجهیزات این بخش قرار گرفتند.