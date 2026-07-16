بیانیه وزارت خارجه درباره حملات و جنایات وحشیانه آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر،بیانیه وزارت امور خارجه درباره حملات وحشیانه آمریکا علیه ایران و جنایات جنگی ارتکابی منتشر شد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومکردن سیاست استعماری و استکباری آمریکا در هتک حرمت حاکمیت کشورها از طریق استقرار پایگاهها و نیروهای نظامی خود در آنها، موکدا مسئولیت همه کشورها بهویژه همسایگان جنوبی خلیج فارس، را برای جلوگیری از استفاده آمریکا از قلمرو و امکانات آنها جهت تدارک و اجرای حملات تجاوزکارانه علیه ایران گوشزد میکند و تاکید مینماید که ضربات دفاعی ایران علیه پایگاههای نظامی و امکانات و دارائیهای مورد استفاده برای تجاوز به ایران، منطبق با حق قانونی و ذاتی ایران برای دفاع از خود وفق حقوق بینالملل و ماده ۵۱ منشور سازمان ملل میباشد.
جمهوری اسلامی ایران موکدا از کشورهای همسایه جنوب خلیج فارس میخواهد با ممانعت فوری از استفاده متجاوزان از امکانات و قلمروی خاکی، آبی و هوایی خود برای تجاوز علیه ایران، از تداوم و گسترش آتش جنگ در منطقه جلوگیری کنند و اجازه ندهند توطئه شوم آمریکایی-صهیونیستی برای ایجاد دشمنی و بدگمانی بین کشورهای منطقه محقق گردد.
جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که هیچ خصومت و دشمنی با هیچیک از همسایگان و کشورهای منطقه ندارد و اعتقاد راسخ دارد که تنها راه ایجاد امنیت پایدار در منطقه، تفاهم و همکاری میان کشورهای منطقه به دور از حضور نظامی و مداخلات مخرب و خباثتآمیز آمریکا میباشد.
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