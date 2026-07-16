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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

قطر ادعا درباره مشارکت در حمله نظامی به ایران را به‌شدت تکذیب کرد

قطر ادعا درباره مشارکت در حمله نظامی به ایران را به‌شدت تکذیب کرد

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی قطر ادعای رسانه‌های رژیم صهیونیستی را درباره موافقت دوحه با مشارکت در هر گونه اقدام نظامی علیه ایران قاطعانه رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی دولتی قطر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که گزارش های باطل منتشر شده در رسانه های اسرائیلی و طرح ادعای موافقت قطر با مشارکت در حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران را به شدت تکذیب کرد.

در بیانیه این دفتر آمده است: این گونه ادعاها از سوی طرف هایی منتشر می شود که تلاش می کنند کشور قطر را وارد درگیری کرده و نقش محوری آن را در زمینه میانجیگیری تضعیف کنند و منطقه را به سمت تنش و ناآرامی بیشتر سوق دهند.

دفتر اطلاع رسانی دولتی قطر تأکید کرد که مقام های این کشور بارها از ابتدای درگیری در منطقه اعلام کرده اند که دوحه در هر گونه اقدام نظامی علیه کشورهای همسایه خود مشارکت نکرده و نخواهد کرد.

در پایان این بیانیه اعلام شده است که دولت قطر هرگز اجازه نخواهد داد که این ادعاهای گمراه کننده باعث تضعیف تلاش های مستمر این کشور برای پایان دادن به نزاع در منطقه شود و دوحه همراه با شرکای منطقه ای و بین المللی خود برای دستیابی به توافق فراگیر و پایدار که دغدغه همه طرف های درگیر را برطرف کند، تلاش خواهد کرد.

کد مطلب 6890012

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