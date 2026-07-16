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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

۷ نفر در حمله دشمن به محله تپه الله‌اکبر بندرعباس مجروح شدند

۷ نفر در حمله دشمن به محله تپه الله‌اکبر بندرعباس مجروح شدند

بندرعباس- روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد: در پی حمله دقایقی پیش به محله تپه الله‌اکبر بندرعباس، تاکنون ۷ نفر مجروح شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی حمله دقایقی پیش به محله تپه الله‌اکبر شهر بندرعباس، تاکنون ۷ نفر از هموطنان مجروح شده‌اند.

بر اساس این اطلاعیه، بلافاصله پس از وقوع حادثه، تمامی نیروهای امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند و اقدامات درمانی لازم برای رسیدگی به مصدومان در حال انجام است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن محکوم کردن این حمله، از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌ها را تنها از طریق مراجع رسمی و معتبر دنبال کرده و از انتشار شایعات خودداری کنند.

کد مطلب 6890057

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