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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۵

افزایش شمار مجروحان حمله به تپه الله‌اکبر بندرعباس؛ یک نفر شهید شد

افزایش شمار مجروحان حمله به تپه الله‌اکبر بندرعباس؛ یک نفر شهید شد

بندرعباس- روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در اطلاعیه‌ای از شهادت یک شهروند و مجروح شدن ۸ نفر در پی حمله به محله تپه الله‌اکبر بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی حمله به محله تپه الله‌اکبر بندرعباس، تیم‌های امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و عملیات امدادرسانی، درمان و انتقال مصدومان را آغاز کردند.

بر اساس گزارش تکمیلی منتشرشده از سوی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شمار مجروحان این حمله به ۸ نفر رسیده است که از این تعداد، ۷ نفر بر اثر موج انفجار دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند و یک نفر نیز به دلیل شکستگی تحت درمان قرار دارد.

در این اطلاعیه همچنین آمده است که یکی از شهروندان در جریان این حمله جان خود را از دست داده است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد روند ارائه خدمات درمانی به مصدومان ادامه دارد.

کد مطلب 6890102

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