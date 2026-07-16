استانداری هرمزگان: پل کهورستان در محور بندر خمیر هدف حمله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری هرمزگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پل کهورستان در محور ارتباطی منتهی به بندر خمیر در جریان حملات اخیر مورد اصابت قرار گرفته است.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، از هرگونه تردد در این محور خودداری کرده و برای رفت‌وآمد از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

بر اساس اعلام استانداری هرمزگان، نیروهای امدادی و انتظامی در محل حادثه حضور دارند و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط در حال انجام است.

روابط عمومی استانداری هرمزگان همچنین تأکید کرد: اخبار و اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.