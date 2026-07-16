رنجبر: ۲ زندانی خراسان شمالی در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عموم اداره زندان خراسان شمالی علیاصغر رنجبر گفت: همزمان با برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵، دو نفر از زندانیان شامل یک زندانی مرد و یک زندانی زن، با فراهم شدن شرایط لازم و تحت نظارت نمایندگان سازمان سنجش آموزش کشور در این آزمون شرکت کردند.
وی اظهار کرد: شرایط حضور این دو زندانی زندان مرکزی بجنورد در رشتههای مدیریت و تربیت بدنی همزمان با آزمون سراسری کارشناسی ارشد فراهم شد و آزمون با حضور و نظارت نمایندگان سازمان سنجش و با رعایت کامل ضوابط و مقررات در محل زندان مرکزی بجنورد برگزار شد.
وی افزود: فراهم کردن امکان ادامه تحصیل زندانیان در مقاطع مختلف، از دوره ابتدایی تا کارشناسی ارشد، در راستای اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی سازمان زندانها و با هدف ارتقای سطح علمی و فرهنگی آنان دنبال میشود.
مدیرکل زندانهای خراسان شمالی تأمین امکانات آموزشی، فراهمسازی ملزومات مورد نیاز و ایجاد بستر مناسب برای حضور زندانیان در آزمونهای رسمی کشور را از مهمترین اقدامات حوزه آموزش این ادارهکل عنوان کرد و گفت: حمایت از حق آموزش و ایجاد زمینه رشد علمی و فرهنگی زندانیان از سیاستهای مهم اصلاحی و تربیتی سازمان زندانها است.
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