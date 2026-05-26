به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل زندان‌های خراسان‌شمالی، علی‌اصغر رنجبر در حاشیه همایش «نسیم مهر» که با حضور دادستان مرکز استان در بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از خانواده زندانیان یکی از مهم‌ترین رویکردهای فرهنگی و اجتماعی سازمان زندان‌ها در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ کرامت انسانی این خانواده‌ها است.

وی افزود: این برنامه با همکاری مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج و انجمن حمایت از زندانیان در شهرستان بجنورد برگزار شد و تلاش شد بخشی از نیازهای معیشتی، درمانی و آموزشی خانواده‌های زندانیان تأمین شود.

مدیرکل زندان‌های خراسان‌شمالی بیان کرد: در این مراسم دو کارگاه آموزشی ویژه توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار در غیاب همسران برگزار شد که محور آن توسعه مهارت‌های زندگی، مهارت‌آموزی، کسب‌وکار و خودکفایی اقتصادی بود.

رنجبر ادامه داد: خانواده‌ها با بهره‌گیری از آموزش‌های کاربردی می‌توانند زمینه استقلال و توانمندی اقتصادی خود را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: همچنین خدمات ویزیت رایگان پزشکی برای خانواده‌های تحت پوشش ارائه شد و در ادامه ۵۵۰ بسته معیشتی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال میان خانواده‌های زندانیان توزیع شد.

مدیرکل زندان‌های خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: کمک به خانواده زندانیان تنها یک اقدام حمایتی نیست بلکه سرمایه‌گذاری اجتماعی برای پیشگیری از بروز آسیب‌های بعدی در جامعه محسوب می‌شود و این مسیر با مشارکت خیرین و نهادهای حمایتی ادامه خواهد داشت.