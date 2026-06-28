به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر رنجبر ظهر یکشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی برگزار شد، با تأکید بر نقش خانواده و نهادهای آموزشی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: هر جا خانواده و مراکز آموزشی به وظایف خود به‌درستی عمل نکنند، یکی از پیامدهای آن ورود افراد به زندان است.

رنجبر گفت: حضور یک فرد از اقوام درجه یک در زندان، به طور مستقیم زندگی دست‌کم ۶ خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی از راه‌اندازی امکان تماس تصویری زندانیان با خانواده‌هایشان خبر داد و افزود: پس از یک سال پیگیری، مجوز برقراری تماس تصویری برای زندان‌های خراسان شمالی صادر شده است. بر این اساس، خانواده‌ها با مراجعه به نزدیک‌ترین زندان می‌توانند به صورت برخط و تصویری با زندانی خود گفت‌وگو کنند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی همچنین گفت: به مناسبت هفته قوه قضائیه، ۷۳ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی ادامه داد: از زمان راه‌اندازی مرکز نیکوکاری تاکنون نیز ۱۷۵ زندانی جرائم غیرعمد با کمک‌های خیران و پیگیری‌های انجام‌شده آزاد شده‌اند.

رنجبر با اشاره به برنامه‌های اشتغال زندانیان اظهار کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان در کارگاه‌های اشتغال مشغول به کار هستند و درآمد حاصل از فعالیت آنان به طور کامل به خانواده‌هایشان پرداخت می‌شود و هیچ مبلغی از این درآمد به زندان اختصاص نمی‌یابد.

وی با بیان اینکه خراسان شمالی در حوزه سلامت، اصلاح و تربیت زندانیان رتبه نخست کشور را کسب کرده است، افزود: هم‌اکنون ۱۰۱ نفر از زندانیان با استفاده از پابند الکترونیکی ضمن اشتغال، شب‌ها در کنار خانواده‌های خود به سر می‌برند.