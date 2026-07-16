ضرورت وحدت حول محور ولایت فقیه؛ راه نجات یکی است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه پنجشنبه در اجتماع اقتدار مردم گرمسار در میدان امام خمینی(ره) این شهر، با بیان اینکه شرایط امروز حساس ترین مقطع در تاریخ انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: باید بیش از هر زمان هوشیار بود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به منویات رهبر انقلاب اسلامی در برهه کنونی بیان کرد: راه پیش روی ما مشخص و البته یکی است.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی وحدت حول محور ولایت فقیه را اصل اساسی و مورد نیاز امروز جامعه ایران اسلامی دانست.

عربی با بیان اینکه نیاز داریم که امروز شاهد حرکت هماهنگی بین مردم و مسئولان باشیم، بیان کرد: استمرار اقتدار کشور در گرو دوری از اختلافات و تفرقه است.

وی با بیان اینکه تفرقه خواست دشمن است، افزود: باید مراقب بود که در زمین دشمن ناخواسته بازی نکنیم.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از حربه های دشمن جنگ رسانه ای است، گفت: رسانه ها در خنثی کردن این جنگ روانی و رسانه ای نقش حیاتی دارند.

عربی با بیان اینکه حضور مردم در برنامه‌های «شب‌های اقتدار» قابل ستایش است، گفت: این حضور به معنای پشتیبانی از انقلاب اسلامی و ارزش های آن است.