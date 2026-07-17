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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۱

با رقابت ۳۲۲ هزار داوطلب؛

نوبت آخر آزمون‌ کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ برگزار شد

نوبت آخر آزمون‌ کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ برگزار شد

آخرین نوبت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در رشته های اصلی صبح امروز جمعه ۲۶ تیرماه در ۱۶۵ شهر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ پس از دوبار تعویق زمانی در سه نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۶۵۱ هزار نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان برگزار شده است.

تعداد ۳۲۲ هزار و ۳۵۰ متقاضی در رشته های اصلی صبح امروز جمعه ۲۶ تیرماه رقابت خود را آغاز کردند. از این تعداد بیش از ۱۸۸ هزار نفر معادل ۵۹ درصد داوطلبان را زنان و بیش از ۱۳۳ هزار نفر معادل ۴۱ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می دهند.

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در دو بازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۴ و همچنین ۹ تا ۱۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ انجام شد. در نهایت تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ شدند.

به گفته رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در اواخر مرداد ماه اعلام می شود و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تا نیمه دوم مهرماه اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6890121
زهره بال

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