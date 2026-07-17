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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۵

صد و سی و هشتمین تجمع مردم چرام در حمایت از انقلاب

صد و سی و هشتمین تجمع مردم چرام در حمایت از انقلاب

چرام- صد و سی و هشتمین تجمع مردم چرام در خیابان جمهوری اسلامی این شهر برگزار شد.

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کد مطلب 6890133

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