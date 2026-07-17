https://mehrnews.com/x3czHY ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۵ کد مطلب 6890133 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۵ صد و سی و هشتمین تجمع مردم چرام در حمایت از انقلاب چرام- صد و سی و هشتمین تجمع مردم چرام در خیابان جمهوری اسلامی این شهر برگزار شد. دریافت 28 MB کد مطلب 6890133 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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