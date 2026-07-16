طرح شنیع رژیم صهیونیستی برای شکنجه اسرا با تمساح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رژیم اشغالگر قدس در اقدامی بیسابقه که بار دیگر ماهیت ضدحقوقبشری این رژیم را به نمایش گذاشت، «ایدیت سیلمان»، وزیر حفاظت از محیطزیست کابینه نتانیاهو را وادار کرد تا با بازتعریف حقوقی «تمساحهای نیل» از «حیوان وحشی خطرناک» به «حیوان وحشی اهلی»، راه را برای استفاده از این درندگان در محیطهای امنیتی هموار کند.
این تصمیمِ مهندسیشده، در واقع چراغ سبز قانونی به «ایتامار بنگویر»، وزیر امنیت داخلی تندرو این رژیم است تا پروژه شیطانی خود را برای بهرهگیری از حیوانات وحشی در اطراف بازداشتگاههای محل نگهداری اسرای فلسطینی اجرایی کند.
بر اساس گزارشهای فاششده در رسانههای عبری، این طرح قرار است بهصورت آزمایشی در زندان «کتزیوت» در صحرای نقب آغاز شود. هدف از این اقدام نه تأمین امنیت، بلکه تحمیل شکنجههای روانی مضاعف بر اسرای دربند و شکستن روحیه مقاومت آنهاست. تغییر قانونی که صورت گرفته، عملاً تمامی محدودیتهای پیشین که استفاده از حیوانات وحشی را تنها برای مقاصد علمی و آموزشی مجاز میدانست، از میان برداشته و دست سازمان زندانها را برای استفاده از این ابزارهای ارعاب کاملاً باز گذاشته است.
این اقدام ضدانسانی، بخشی از پازل بزرگترِ جریان تندروی حاکم بر تلآویو برای وخیمتر کردن شرایط بازداشت، کاهش حداقلی حقوق اسرا و اعمال فشارهای غیرمتعارف است.
ناظران بینالمللی و گروههای حقوقبشری با محکوم کردن این طرح، آن را نشانهای از سقوط اخلاقی رژیم صهیونیستی میدانند که در برابر اراده پولادین اسرای فلسطینی به استیصال رسیده و اکنون به شیوههای غیرانسانی و قرونوسطایی متوسل شده است. بیتردید تداوم سکوت مجامع بینالمللی در برابر این اقدامات، مهر تأییدی بر همدستی با این رژیم در نقض آشکار ابتداییترین اصول حقوق بشر است.
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