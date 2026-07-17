هشدار وقوع زلزله؛ ۳۳۶ هزار واحد مسکونی تهران فاقد اسکلت است

علی بیتاللهی، رئیس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت زمینلرزه اخیر پاکدشت اظهار کرد: اهمیت این زمینلرزه از آن جهت است که بار دیگر فعال بودن گسلهای اطراف تهران را نشان میدهد. زمینلرزه اخیر پاکدشت روی گسل ایوانکی رخ داده است.
وی افزود: گسلی که از شمال گرمسار و مجاورت شهر ایوانکی آغاز میشود و در امتداد جنوبشرق به شمالغرب، پس از عبور از مناطقی مانند قیامدشت و پاکدشت، به منطقه ۱۵ تهران در جنوبشرقی پایتخت میرسد.
بیاتاللهی بیان کرد: وقوع زمینلرزههای کوچک از این جهت اهمیت دارد که ظرفیت لرزهخیزی منطقه و فعال بودن گسلها را نشان میدهد. از سوی دیگر، وقوع زلزله در این محدوده، هشداری جدی محسوب میشود؛ زیرا در اطراف این گسل حدود ۵۵۰ هزار نفر جمعیت روستایی سکونت دارند و اگر جمعیت شهر تهران نیز در نظر گرفته شود، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در این محدوده متراکم جمعیتی زندگی میکنند که در صورت وقوع زمینلرزههای متوسط یا بزرگ، در معرض خطر خواهند بود.
۵۰ هزار خانه روستایی در برابر زلزله مقاوم نیستند
وی ادامه داد: آنچه بیش از همه میتواند موجب افزایش تلفات جانی در زلزله شود، کیفیت ساختوساز واحدهای مسکونی است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نزدیک به ۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی در این محدوده فاقد اسکلت هستند و حتی در برابر زلزلههای متوسط نیز مقاومت لازم را ندارند.
یک میلیون تهرانی کنار گسل فعال زندگی میکنند
رئیس بخش زلزلهشناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: در محدودههای شهری که گسل ایوانکی از آن عبور میکند و همچنین در شهر تهران، بالغ بر ۳۳۶ هزار واحد مسکونی فاقد اسکلت وجود دارد که رقم بسیار بزرگی است. اگر برای هر واحد مسکونی به طور متوسط سه نفر ساکن در نظر بگیریم، حدود یک میلیون نفر در مجاورت چنین گسل فعالی زندگی میکنند که در صورت وقوع یک زلزله بزرگ، ممکن است آسیبهای جدی ببینند.
کیفیت پایین ساختوساز، تلفات زلزله را افزایش میدهد
وی یادآور شد: توجه به کیفیت ساختوساز، نوسازی ساختمانهای فرسوده و همچنین کنترل جمعیتپذیری سکونتگاههای اطراف تهران از ضرورتهای اساسی است؛ زیرا این مناطق از دیدگاه زیستمحیطی به دلیل کمبود منابع آب و پدیده فرونشست زمین، با محدودیتهای جدی مواجه هستند.
بیتاللهی در پایان با اشاره به ظرفیتهای طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: فرصتی که اجرای نهضت ملی مسکن ایجاد میکند، میتواند در تغییر چهره بافتهای فرسوده و همچنین نوسازی خانههای روستایی فاقد استحکام مورد استفاده قرار گیرد؛ واحدهایی که در برابر زلزلههای متوسط و شدید کاملاً آسیبپذیر هستند.
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