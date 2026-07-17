بازگشت موج گرمای ۵۰ درجه از شنبه به استان ایلام

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: طی امروز و فردا از شدت گرما نسبت به روزهای قبل کاسته می‌شود، اما از روز شنبه به بعد، موج جدید گرما در استان تقویت خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجدداً دمای مناطق گرمسیری به فراتر از ۵۰ درجه و نواحی سردسیر به بالاتر از ۴۰ درجه خواهد رسید، افزود: یکی دو روز آینده وزش باد به صورت موقتی در مناطق مرزی استان پیش‌بینی می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به تداوم موج گرما، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش مجدد دما، شهروندان باید تمهیدات لازم را برای گذر از این روزهای گرم در نظر داشته باشند و از تردد غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری کنند.