به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین گزارش مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان، صبح امروز جمعه ۲۶ تیرماه، دمای هوا در نقاط مختلف استان نسبتاً متعادل بوده و کمینه دمای ثبتشده در مینودشت و پارک ملی گلستان به ۲۳ درجه سانتیگراد رسید.
بر اساس این گزارش، اینچهبرون با دمای ۳۵ درجه سانتیگراد، گرمترین شهر استان در روز گذشته بود و پس از آن، مناطق مختلف استان دمای متفاوتی را تجربه کردند.
دمای کمینه صبح امروز در گرگان ۲۶ درجه سانتیگراد ثبت شد و پیشبینی میشود بیشینه دمای این شهر امروز به ۳۴ درجه برسد.
همچنین دمای حداقل برخی ایستگاههای هواشناسی استان در صبح امروز به این شرح گزارش شد: اینچهبرون و بندرترکمن ۲۷ درجه، بندرگز ۲۶ درجه، علیآباد کتول ۲۶ درجه، کلاله ۲۵ درجه، گنبدکاووس و مراوهتپه ۲۴ درجه، مینودشت ۲۳ درجه، هاشمآباد ۲۷ درجه، کردکوی ۲۶ درجه، کارکنده ۲۶ درجه و آققلا ۲۷ درجه سانتیگراد.
بر اساس اعلام هواشناسی گلستان، اختلاف دمایی در نقاط مختلف استان همچنان ادامه دارد و مناطق شرقی و شمالی استان روزهای گرمتری را نسبت به مناطق کوهپایهای و جنگلی تجربه میکنند.
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