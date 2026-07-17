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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

مینودشت خنک‌ترین نقطه گلستان ثبت شد

مینودشت خنک‌ترین نقطه گلستان ثبت شد

گرگان-بر اساس اعلام مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، مینودشت با دمای ۲۳ درجه خنک‌ترین نقطه استان در صبح جمعه ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین گزارش مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، صبح امروز جمعه ۲۶ تیرماه، دمای هوا در نقاط مختلف استان نسبتاً متعادل بوده و کمینه دمای ثبت‌شده در مینودشت و پارک ملی گلستان به ۲۳ درجه سانتی‌گراد رسید.

بر اساس این گزارش، اینچه‌برون با دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهر استان در روز گذشته بود و پس از آن، مناطق مختلف استان دمای متفاوتی را تجربه کردند.

دمای کمینه صبح امروز در گرگان ۲۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود بیشینه دمای این شهر امروز به ۳۴ درجه برسد.

همچنین دمای حداقل برخی ایستگاه‌های هواشناسی استان در صبح امروز به این شرح گزارش شد: اینچه‌برون و بندرترکمن ۲۷ درجه، بندرگز ۲۶ درجه، علی‌آباد کتول ۲۶ درجه، کلاله ۲۵ درجه، گنبدکاووس و مراوه‌تپه ۲۴ درجه، مینودشت ۲۳ درجه، هاشم‌آباد ۲۷ درجه، کردکوی ۲۶ درجه، کارکنده ۲۶ درجه و آق‌قلا ۲۷ درجه سانتی‌گراد.

بر اساس اعلام هواشناسی گلستان، اختلاف دمایی در نقاط مختلف استان همچنان ادامه دارد و مناطق شرقی و شمالی استان روزهای گرم‌تری را نسبت به مناطق کوهپایه‌ای و جنگلی تجربه می‌کنند.

کد مطلب 6890592

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