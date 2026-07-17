انهدام رادارهای کنترل دریایی و هوایی دشمن آمریکایی در عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۱ عملیات نصر ۲ اعلام کرد: رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه غنم عمان منهدم شد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله القاصم الجبارین

وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه



مردم عزیز و غیور ایران اسلامی؛

در ادامه عملیات مقابله به مثل رزمندگان اسلام، سحرگاه امروز نیروی دریایی سپاه در موج ۱۳ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباعبدالله الحسین (ع) و تقدیم به تمامی مردم‌خونگرم استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه غنم عمان را هدف قرار داده و منهدم کردند.

عملیات مقابله به مثل با قاطعیت ادامه دارد، همان‌گونه که بعثت جانانه شما مردم؛ و تنگه هرمز هم به فضل الهی کماکان در قبضه قدرت دریادلان نیروی دریایی سپاه است.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم