به گزارش خبرنگار مهر، نوبت پایانی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ با شرکت بیش از ۳۲۲ هزار متقاضی صبح روز جمعه ۲۶ تیرماه در سراسر کشور برگزار شد.

رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در بازدید از حوزه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران گفت: نوبت سوم آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در ۲۹۶ حوزه اصلی و ۷۹۰ حوزه فرعی در سراسر کشور برگزار شد و در این نوبت از تعداد ۳۲۲ هزار و ۳۵۰ متقاضی، بیش از ۱۸۸ هزار نفر معادل ۵۹ درصد متقاضیان را خانم‌ها و بیش از ۱۳۳ هزار نفر، معادل ۴۱ درصد متقاضیان را آقایان تشکیل می‌دهند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: در راستای اجرای عدالت آموزشی برای ۲۴ متقاضی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ که در ندامتگاه هستند با در نظر گرفتن شرایط خاص و با اجرای کامل قوانین و مقررات مربوطه نیز آزمون برگزار شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین از روند اجرای برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در آموزشگاه نابینایان شهید محبی بازدید کرد و گفت: از بیش از ۶۵۱ هزار متقاضی شرکت‌کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تعداد ۲ هزار و ۴۹۷ متقاضی توان‌خواه هستند که برای این عزیزان تمهیدات ویژه همچون منشی، وقت اضافی، مکان مناسب و دفترچه بریل یا درشت خط با توجه به درصد بینایی عزیزان توان‌خواه در نظر گرفته شد.

محمدی یادآور شد: برای مساعدت با متقاضیان توان‌خواه که طبق تأیید سازمان بهزیستی واجد شرایط استفاده از وقت اضافی هستند زمان اضافی به میزان 1.3 برابر متقاضیان عادی در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان این بازدید با خانواده متقاضیان توان‌خواه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ دیدار و گفت‌وگو کرد.