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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

ترکش حمله آمریکا در قلب کودک یک‌ساله بندرعباسی؛ مادر شهید شد

ترکش حمله آمریکا در قلب کودک یک‌ساله بندرعباسی؛ مادر شهید شد

بندرعباس-در پی حمله ارتش آمریکا به دکل مخابراتی تنظیم مقررات رادیویی در محله تپه‌الله‌اکبر بندرعباس، یک زن به شهادت رسید و فرزند یک‌ساله وی نیز بر اثر اصابت ترکش دچار مجروحیت شدید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان حمله بامداد امروز ارتش آمریکا به دکل مخابراتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واقع در محله تپه‌الله‌اکبر بندرعباس، یک زن بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

در این حمله، فرزند یک‌ساله این شهیده نیز به شدت مجروح شد؛ به‌گونه‌ای که بر اثر انفجار، یکی از دستان این کودک قطع و یک ترکش نیز به قفسه سینه وی اصابت کرده است.

بر اساس اطلاعات اولیه، وضعیت عمومی این کودک وخیم گزارش شده و تیم‌های درمانی در حال ارائه خدمات تخصصی برای نجات جان او هستند.این جنایت‌های پلیدانه دشمن آمریکایی بدون شک پاسخ سخت نیروهای مسلح کشورمان را در پی داشته و خواهد داشت.

کد مطلب 6890361

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