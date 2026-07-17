کودک مجروح شده در حمله بامدادی به بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، در حمله بامداد جمعه ارتش تروریستی آمریکا به دکل مخابراتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واقع در محله تپه الله اکبر بندرعباس، یک زن بر اثر شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این جنایت هولناک، فرزند یکساله این شهیده نیز به شدت مجروح شده است؛ به گونه ای که بر اثر موج انفجار، یکی از دستان این کودک و همچنین قفسه سینه وی دچار آسیب جدی شده و هم اینک تحت مداوای تخصصی در یکی از مراکز درمانی استان قرار دارد.

همچنین در حملات جداگانه به پل های شهرستان بندر خمیر، ۷ نفر از هموطنان به شهادت رسیده اند که بر اساس گزارش های اولیه، یکی از شهدا، کودک ۱۱ ساله ای بوده که دارای معلولیت نیز بوده است.

وضعیت سایر مصدومان این حملات نیز تحت نظر تیم‌های پزشکی بوده و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.