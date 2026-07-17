به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد که سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت و محل استقرار نیروهای آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند.

بسم الله قاصم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم

در تداوم عملیات مقابله به مثل و پاسخ به جنایات جنگی شب گذشته، رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه در موج ۱۵ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک "یامهدی ادرکنی" علاوه بر انهدام سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، طی یک عملیات ضربتی پهپادی و موشکی چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی و ضدانقلاب مزدور آمریکا و اسرائیل را درهم کوبیدند و تعداد زیادی از ضد انقلابیون و نیروهای ویژه آمریکایی را به درک واصل کردند. عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم