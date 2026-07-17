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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

اطلاعیه شماره۲۳/

سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت در هم کوبیده شدند

سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت در هم کوبیده شدند

سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد که سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت و محل استقرار نیروهای آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد که سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت و محل استقرار نیروهای آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند.

بسم الله قاصم الجبارین
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم

در تداوم عملیات مقابله به مثل و پاسخ به جنایات جنگی شب گذشته، رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه در موج ۱۵ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک "یامهدی ادرکنی" علاوه بر انهدام سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، طی یک عملیات ضربتی پهپادی و موشکی چندین محل استقرار نیروهای آمریکایی و ضدانقلاب مزدور آمریکا و اسرائیل را درهم کوبیدند و تعداد زیادی از ضد انقلابیون و نیروهای ویژه آمریکایی را به درک واصل کردند. عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

کد مطلب 6890368
هادی رضایی

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