شکارچی غیرمجاز در دماوند با سلاح شکاری دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز در منطقه شکارممنوع تار و هویر خبر داد.

وی که رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست دماوند است، اظهار کرد: در جریان اجرای طرح شناسایی و برخورد با دارندگان سلاح‌های شکاری غیرمجاز، محیط‌بانان این شهرستان حین گشت‌زنی، پایش و رصد ارتفاعات منطقه شکارممنوع تار و هویر، یک شکارچی دارای سلاح غیرمجاز را شناسایی کردند.

میرزاکریمی افزود: با اخذ دستور مقام قضایی و با حضور رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان، از مخفیگاه متهم بازرسی به‌عمل آمد که در نتیجه آن، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه فشنگ‌های مربوطه کشف و توقیف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دماوند تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به موضوع در مراجع ذی‌صلاح ادامه دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید یا نگهداری و حمل سلاح‌های غیرمجاز، موضوع را از طریق یگان حفاظت اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دماوند گزارش کنند.