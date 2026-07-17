مسئولان و مردم در صیانت از سلامت انتخابات مسئولیتی مشترک دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر زکوی، سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مازندران، پیش از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: شوراها در صورت عمل صحیح به وظایف قانونی خود، حلقه سوم جمهوریت نظام اسلامی به شمار می‌روند و نقش مهمی در تحقق مردم‌سالاری دینی ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه سلامت انتخابات نیازمند ایفای مسئولانه نقش همه ارکان مرتبط است، افزود: اگر افرادی از مراحل بررسی صلاحیت‌ها عبور کردند، این وظیفه مردم است که با بصیرت، آگاهی و شناخت، به افراد صالح، متعهد و امین رأی دهند و از انتخاب افراد فاقد صلاحیت خودداری کنند.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مازندران با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و مردم در فرآیند انتخابات، تصریح کرد: هرگونه کوتاهی در هر یک از مراحل، اعم از بررسی صلاحیت‌ها، اجرای قانون یا انتخاب افراد شایسته، تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت و کسانی که از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کنند یا خدای ناکرده مرتکب خیانت شوند، در برابر خون هزاران شهید مسئول خواهند بود.

حجت‌الاسلام زکوی با تأکید بر اینکه قانون باید بدون اغماض اجرا شود، خاطرنشان کرد: مسئولان باید با شجاعت و دقت، از ورود افراد ناصالح و نااهل به عرصه مسئولیت جلوگیری کنند و در این مسیر هیچ‌گونه مسامحه‌ای نداشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیات قرآن کریم درباره مسئولیت اعمال انسان، ابراز امیدواری کرد خداوند عاقبت همه را ختم به خیر کند و نصرت نهایی را نصیب جبهه مقاومت و رزمندگان اسلام قرار دهد.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مازندران همچنین با محکوم کردن اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی، خواستار رسوایی خائنان به کشور و مجازات عاملان جنایت علیه شهیدان از سوی خداوند شد.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مازندران با تأکید بر نقش نهادهای نظارتی و مردم در حفظ سلامت انتخابات، گفت: هرگونه کوتاهی در اجرای قانون، بررسی صلاحیت‌ها و انتخاب افراد شایسته، مسئولیتی سنگین در برابر خون شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی به دنبال خواهد داشت.