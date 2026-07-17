  1. سیاست
  2. دولت
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر نجفی خوشرودی را تسلیت گفت

رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر نجفی خوشرودی را تسلیت گفت

حاجی میرزایی در پیامی درگذشت پدر معاون امور بین الملل و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور با تسلیت درگذشت پدر دکتر نجفی خوشرودی معاون امور بین الملل و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهور ، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد.

متن پیام حاجی میرزایی به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون
جناب آقای موسوی نجفی خوشرودی
معاون امور بین الملل و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهور؛

درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما، خانواده معزز و همه بستگان داغدار تسلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای جنابعالی و عموم بازماندگان محترم صبر، سلامتی و تسلی خاطر مسئلت دارم.

محسن حاجی میرزایی
رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6890444
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها