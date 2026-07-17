رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر نجفی خوشرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور با تسلیت درگذشت پدر دکتر نجفی خوشرودی معاون امور بین الملل و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهور ، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد.

متن پیام حاجی میرزایی به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای موسوی نجفی خوشرودی

معاون امور بین الملل و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهور؛

درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما، خانواده معزز و همه بستگان داغدار تسلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای جنابعالی و عموم بازماندگان محترم صبر، سلامتی و تسلی خاطر مسئلت دارم.

محسن حاجی میرزایی

رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران