ماموستا رستمی: دفاع از حقوق بشر نباید در حد شعار باقی بماند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج در مسجد جامع این شهر، با اشاره به اهمیت حفظ حقوق عمومی و اجتماعی مردم اظهار کرد: هر مجموعه‌ای که مسئولیتی در برابر جامعه بر عهده دارد باید با احساس مسئولیت، عدالت و خدمت‌رسانی در مسیر حل مشکلات مردم حرکت کند.

وی با بیان اینکه رعایت حقوق مردم یکی از مهم‌ترین اصول در اداره جامعه است، افزود: صیانت از حقوق عمومی، توجه به عدالت و امانت‌داری در مسئولیت‌ها باید همواره مورد توجه مسئولان و نهادهای مختلف قرار گیرد.

ضرورت اصلاح ساختار سازمان‌های مدعی حقوق بشر

امام جمعه سنندج در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی سازمان‌های بین‌المللی مدعی حمایت از حقوق بشر، عنوان کرد: امروز این پرسش برای افکار عمومی مطرح است که چرا برخی نهادهایی که خود را مدافع حقوق انسان‌ها معرفی می‌کنند، در برابر فجایع انسانی و کشتار غیرنظامیان واکنش بازدارنده و مؤثری ندارند.

ماموستا رستمی ادامه داد: حقوق بشر نباید به یک عنوان سیاسی یا ابزاری برای فشار علیه ملت‌ها تبدیل شود، بلکه باید در عمل و با حمایت از جان، امنیت و کرامت انسان‌ها معنا پیدا کند.

وی تصریح کرد: سازمان‌هایی که توان جلوگیری از ظلم، تجاوز و پایمال شدن حقوق انسان‌های بی‌گناه را ندارند، باید در شیوه عملکرد و سازوکارهای خود بازنگری کنند.

اسلام بر حفظ کرامت و حرمت جان انسان‌ها تأکید دارد

امام جمعه سنندج با اشاره به دیدگاه اسلام درباره حقوق انسان‌ها گفت: دین اسلام بر پایه عدالت، رحمت و آبادانی بنا شده و هیچ‌گاه ظلم، خونریزی و کشتار انسان‌های بی‌گناه را تأیید نمی‌کند.

وی افزود: در آموزه‌های اسلامی، جان انسان دارای ارزش فراوان است و تعرض به جان افراد بی‌گناه، آسیب به جامعه بشری محسوب می‌شود.

قدردانی از خدمات تأمین اجتماعی و بهزیستی

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به سالروز تأسیس سازمان تأمین اجتماعی و بهزیستی، از خدمات این مجموعه‌ها در حمایت از اقشار مختلف جامعه تقدیر کرد.

وی گفت: رسیدگی به نیازمندان، حمایت از افراد دارای شرایط خاص و تلاش برای کاهش مشکلات معیشتی مردم از اقدامات ارزشمندی است که می‌تواند در ارتقای رفاه اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

امام جمعه سنندج با اشاره به حوادث و حملات اخیر و جان‌باختن جمعی از هموطنان، اظهار کرد: در سال‌های گذشته مردم بسیاری از کشورهای مختلف، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، قربانی جنگ‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز قدرت‌های مختلف شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: جامعه جهانی باید با مسئولیت‌پذیری بیشتری برای جلوگیری از تکرار این حوادث اقدام کند و اجازه ندهد جان انسان‌ها تحت تأثیر منافع سیاسی قربانی شود.

توجه به معیشت کولبران در کنار حفظ امنیت مرزها

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جان‌باختن یکی از کولبران در مناطق مرزی کردستان، ضمن قدردانی از تلاش نیروهای نظامی و امنیتی برای تأمین امنیت مرزها، خواستار توجه بیشتر به شرایط معیشتی مرزنشینان شد.

وی اظهار کرد: تأمین امنیت مرزها ضرورتی انکارناپذیر است، اما باید در کنار آن زمینه‌هایی فراهم شود تا افرادی که برای تأمین زندگی خانواده‌های خود به مشاغل سخت و پرخطر روی می‌آورند، کمتر در معرض آسیب و خطر قرار گیرند.

امام جمعه سنندج تأکید کرد: نباید شاهد از دست رفتن جان انسان‌هایی باشیم که هدف اصلی آنان تنها تأمین معاش خانواده و گذران زندگی است.