ماموستا رستمی: مردم کردستان با عشق میزبان زائران اربعین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مسجد جامع سنندج با تقدیر از حضور پررنگ مردم کردستان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین اظهار کرد: مردم این استان همچون سال‌های گذشته با عشق و اخلاص از زائران سیدالشهدا(ع) استقبال کرده‌اند و این روحیه، بیانگر ارادت عمیق آنان به پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) است.

وی با بیان اینکه مردم کردستان همواره در مسیر تقویت وحدت و برادری اسلامی گام برداشته‌اند، افزود: خدمت به زائران اربعین تنها یک اقدام اجتماعی نیست، بلکه جلوه‌ای از همدلی، انسجام و پایبندی مردم این دیار به ارزش‌های دینی است.

امام جمعه سنندج با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) مبنی بر محبت به امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، تصریح کرد: مردم کردستان این آموزه را در عمل به نمایش گذاشته‌اند و این همدلی می‌تواند الگویی برای تقویت وحدت میان مسلمانان باشد.

انتقاد امام جمعه سنندج از مدعیان حقوق بشر

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر، اظهار کرد: امروز همان دولت‌هایی که شعار آزادی و حقوق بشر سر می‌دهند، در عمل عامل جنگ، ناامنی و تخریب زیرساخت‌های کشورهای مختلف هستند و قربانی اصلی این سیاست‌ها، ملت‌های بی‌گناه به‌ویژه در سرزمین‌های اسلامی هستند.

وی ادامه داد: کشتار انسان‌های بی‌دفاع، گسترش بحران‌های انسانی و ویرانی شهرها، با ادعاهای این کشورها درباره دفاع از حقوق بشر هیچ تناسبی ندارد و این تناقض برای افکار عمومی جهان آشکار شده است.

امام جمعه سنندج با تأکید بر اینکه اسلام دین رحمت، عدالت و کرامت انسانی است، افزود: آموزه‌های اسلامی هرگونه خشونت، ظلم و خونریزی را مردود می‌داند و مسلمانان نیز همواره جنایت علیه انسان‌های بی‌گناه را محکوم کرده‌اند.

تأکید بر حمایت از کشاورزان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی

ماموستا رستمی در ادامه با اشاره به برخی مسائل داخلی، بر مدیریت مصرف آب و برق تأکید کرد و از مردم خواست با صرفه‌جویی، زمینه پایداری خدمات را فراهم کنند.

وی همچنین از مسئولان خواست مطالبات گندم‌کاران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت کرده و نسبت به تأمین کود مورد نیاز کشاورزان اقدام کنند تا دغدغه‌های این قشر زحمتکش کاهش یابد.