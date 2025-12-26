به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج با اشاره به وضعیت فضای مجازی، اظهار کرد: رهاشدگی در این فضا باعث شده بخشی از محتواها نوجوانان و جوانان را به سمت انحراف، شرک و فاصله گرفتن از ارزش‌های الهی سوق دهد و لازم است برای ساماندهی آن اقدامات جدی صورت گیرد.

وی همچنین با محکوم کردن اهانت آمریکا به قرآن کریم، این اقدام را مغایر با ادعاهای حقوق بشری دانست و گفت: اهانت به مقدسات اسلامی نه آزادی بیان است و نه نشانه تمدن، بلکه توهینی آشکار به احساسات میلیاردها انسان مؤمن به شمار می‌رود.

علم‌آموزی بزرگترین سرمایه جوامع است

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت علم و دانش، علم‌آموزی را بزرگ‌ترین سرمایه جوامع دانست و خواستار فراهم شدن شرایط بازگشت افراد بازمانده از تحصیل به مسیر آموزش شد.

وی همچنین قرآن کریم را کتابی سراسر هدایت معرفی کرد و افزود: قرآن از قرن‌ها پیش نویدبخش برابری و مساوات میان انسان‌ها بوده است؛ مفهومی که امروز مدعیان حقوق بشر از آن سخن می‌گویند.

ماموستا رستمی با اشاره به نظم حاکم بر خلقت جهان، این نظم را نشانه‌ای از قدرت و حکمت الهی دانست و تصریح کرد: خداوند جهان را با نظم دقیق آفریده و انسان‌ها نیز باید در زندگی فردی و اجتماعی خود پایبند نظم و معنویت باشند.

رجب ماه رحمت و استجابت دعا است

وی ماه رجب را ماه رحمت، دعا و استجابت دعا دانست و از مؤمنان خواست از فرصت این ماه برای تقویت معنویت بهره بگیرند و گفت: انحراف جامعه از مسیر معنویت موجب بلا در جامعه می‌شود و ایمانداران باید در مسیر معنویت گام بردارند.

خطیب جمعه سنندج همچنین از خدمات نیروی انتظامی، به‌ویژه پلیس راهور، در تأمین امنیت و نظم اجتماعی قدردانی کرد.

امام جمعه سنندج با تأکید بر عدالت اجتماعی و معیشت مردم، احتکار و سودجویی در شرایط سخت اقتصادی را ظلمی آشکار دانست و گفت: جمع‌آوری ثروت از طریق احتکار در حالی که برخی خانواده‌ها توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند، مورد نفرت خداوند است.

ملت بزرگترین پشتوانه دولت و نظام هستند

وی خدمت صادقانه مسئولان به مردم را یک وظیفه شرعی و اجتماعی برشمرد و افزود: ملت بزرگ‌ترین پشتوانه دولت و نظام هستند و اگر مسئولان به وظایف خود عمل نکنند، جامعه آسیب خواهد دید.

ماموستا رستمی در پایان خواستار تلاش همگانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گسترش عدالت، پرهیز از مال حرام و تقویت همدلی در جامعه شد.