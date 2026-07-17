امام جمعه بوشهر: امروز زمان مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر، تقوای الهی را مهمترین سرمایه انسان برای سعادت دنیا و آخرت دانست و اظهار کرد: نظام سیاسی اسلام بر پایه ولایت بنا شده و ولایت، محور انسجام، هدایت و حرکت جامعه اسلامی است.
وی افزود: همه ارکان جامعه، از مسئولان و نخبگان تا آحاد مردم، باید در چارچوب ولایت حرکت کنند، زیرا هرگونه فاصله گرفتن از این محور، جامعه را با آسیب و بحران روبهرو خواهد کرد. اطاعت از خداوند، پیامبر اکرم (ص) و ولایت، یک تکلیف شرعی و سیاسی است و بیتوجهی به آن، مانع تحقق اهداف نظام اسلامی خواهد شد.
امام جمعه بوشهر با استناد به آیات قرآن کریم، ولایتمداری را لازمه استمرار جامعه اسلامی عنوان کرد و گفت: در نگاه اسلام، ولایتپذیری تنها یک باور اعتقادی نیست، بلکه باید در رفتار و عمل نیز تجلی یابد. هرگونه نافرمانی، بیتفاوتی یا توقف در انجام وظایف نسبت به ولایت، جامعه را از مسیر اصلی خود دور میکند.
وی با اشاره به حوادث دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع) افزود: تاریخ اسلام نشان میدهد که فاصله گرفتن از ولایت، زمینه تضعیف حکومت عدل علوی را فراهم کرد. نهجالبلاغه سرشار از گلایههای حضرت علی (ع) از کسانی است که به مسئولیتهای خود عمل نکردند و همین تجربه تاریخی، ضرورت تبعیت از ولایت را برای همه دورانها آشکار میکند.
مقاومت، رمز اقتدار جمهوری اسلامی
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حضور گسترده مردم در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، این حضور را جلوهای از اقتدار ملی و انسجام ملت ایران دانست و اظهار کرد: حضور گسترده مردم ایران و عراق در این مراسم، پیام روشنی از وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت بود و بار دیگر قدرت ملی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
وی با بیان اینکه شرایط امروز جهان اسلام، شرایط مقاومت و ایستادگی است، تصریح کرد: دشمنان اسلام به دنبال سلطه بر ملتهای مسلمان و غارت منابع آنان هستند و تجربه نیز نشان داده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ توافق و تعهدی پایبند نیستند.
آیتالله صفایی بوشهری تأکید کرد: مسیر ملت ایران، مسیر مقاومت و عزت است و عقبنشینی در برابر دشمن، راهگشا نخواهد بود. مردم ایران، بهویژه مردم جنوب کشور، سابقهای درخشان در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی دارند و فرهنگ مقاومت در این خطه ریشهای تاریخی دارد.
وی با اشاره به مطالبه عمومی برای خونخواهی شهدا گفت: خون رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگز فراموش نخواهد شد و تحقق عدالت در قبال عاملان این جنایتها، مطالبهای جدی برای ملت ایران است.
امام جمعه بوشهر همچنین حضور مردم در صحنههای مختلف، از جمله حضور شبانه آنان در جریان حملات اخیر را نشانه عمق ایمان، بصیرت و پشتیبانی از نظام اسلامی دانست و افزود: این حضور، روحیه نیروهای مسلح را تقویت و دشمن را ناامید و مأیوس میکند.
شورای نگهبان و حمایت از اقشار آسیبپذیر
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، سالروز تأسیس شورای نگهبان را گرامی داشت و این نهاد را از ارکان مهم نظام اسلامی برشمرد.
وی اظهار کرد: شورای نگهبان وظیفه پاسداری از انطباق قوانین با شرع مقدس و قانون اساسی و همچنین بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات را بر عهده دارد و انتظار مردم این است که این مسئولیتها با دقت، عدالت و بدون تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی انجام شود تا افراد شایسته و کارآمد مسئولیتهای مهم کشور را بر عهده گیرند.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین با گرامیداشت هفته بهزیستی، از خدمات کارکنان این مجموعه در حمایت از اقشار آسیبپذیر قدردانی کرد و خواستار مشارکت گسترده خیران و صنایع در تقویت فعالیتهای حمایتی شد.
وی تأکید کرد: حمایت از سازمان بهزیستی، حمایت از خانوادههای نیازمند، افراد دارای معلولیت و اقشار آسیبپذیر جامعه است و توسعه این همکاریها میتواند نقش مؤثری در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش رفاه عمومی داشته باشد.
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