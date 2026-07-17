  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

«گل به خودی» در رادیو نمایش؛ حقیقتی که زندگی یک مرد را ویران می‌کند

«گل به خودی» در رادیو نمایش؛ حقیقتی که زندگی یک مرد را ویران می‌کند

نمایش رادیویی «گل به خودی» با روایتی از عشق، خیانت و پیامدهای تلخ جنگ، از ۲۷ تیر روی آنتن رادیو نمایش می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «گل به خودی» به کارگردانی مهدی نمینی‌مقدم و نویسندگی هدیه رضایی با نگاهی دراماتیک به تأثیر جنگ بر روابط خانوادگی، خیانت و پیامدهای افشای یک راز می‌پردازد. این اثر داستان مردی را روایت می‌کند که پس از، از دست دادن همسر و فرزند متولدنشده‌اش، با حقیقتی هولناک درباره گذشته پدرش روبه‌رو می‌شود.

ایوب آقاخانی، سیما خوش‌چشم، حمید یزدانی‌ابیانه، مجید حمزه، نازنین مهیمنی، شهریار حمزیان، ماکان رضایی‌پور، امیرعباس توفیقی، امیر زنده‌دلان، مرضیه صدرایی و بیوک میرزایی بازیگران این نمایش رادیویی هستند.

تهیه‌کنندگی این اثر را مهدیه تقی‌زاده بر عهده دارد، نرگس موسی‌پور طراحی افکت این نمایش را انجام داده و محمدرضا محتشمی صدابردار آن است.

سریال رادیویی «گل به خودی» از ۲۷ تیر، ساعت ۰۰:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعت‌های ۷:۳۰، ۱۶:۳۰ و ۲۰:۳۰ روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 6890490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها