به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «گل به خودی» به کارگردانی مهدی نمینیمقدم و نویسندگی هدیه رضایی با نگاهی دراماتیک به تأثیر جنگ بر روابط خانوادگی، خیانت و پیامدهای افشای یک راز میپردازد. این اثر داستان مردی را روایت میکند که پس از، از دست دادن همسر و فرزند متولدنشدهاش، با حقیقتی هولناک درباره گذشته پدرش روبهرو میشود.
ایوب آقاخانی، سیما خوشچشم، حمید یزدانیابیانه، مجید حمزه، نازنین مهیمنی، شهریار حمزیان، ماکان رضاییپور، امیرعباس توفیقی، امیر زندهدلان، مرضیه صدرایی و بیوک میرزایی بازیگران این نمایش رادیویی هستند.
تهیهکنندگی این اثر را مهدیه تقیزاده بر عهده دارد، نرگس موسیپور طراحی افکت این نمایش را انجام داده و محمدرضا محتشمی صدابردار آن است.
سریال رادیویی «گل به خودی» از ۲۷ تیر، ساعت ۰۰:۳۰ از رادیو نمایش پخش میشود و تکرار آن همان روز ساعتهای ۷:۳۰، ۱۶:۳۰ و ۲۰:۳۰ روی آنتن میرود.
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