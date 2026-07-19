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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۳

اجتماع «کفن پوشان حامی ولایت» در ساحل کنگان برگزار شد

اجتماع «کفن پوشان حامی ولایت» در ساحل کنگان برگزار شد

بوشهر-اجتماع «کفن پوشان حامی ولایت» و زنجیره انسانی مردم در حمایت از رهبری و ایران در ساحل کنگان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری اجتماع «کفن پوشان حامی ولایت»، جمعی از مردم شهرستان کنگان عصر یکشنبه با حضور در ساحل نیلگون خلیج فارس و تشکیل زنجیره انسانی، حمایت خود را از مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح و اقتدار جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

اجتماع «کفن پوشان حامی ولایت» با حضور اقشار مختلف مردم در ساحل زیبای خلیج فارس در شهر کنگان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این برنامه با تشکیل زنجیره انسانی در امتداد ساحل، ضمن تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، حمایت قاطع خود را از رزمندگان و مدافعان امنیت کشور اعلام کردند.

حاضران در این اجتماع با سر دادن شعارهای حماسی، بر ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمنان تأکید کرده و اعلام کردند که در دفاع از ایران اسلامی، ولایت و عزت ملی، از هیچ ایثار و فداکاری دریغ نخواهند کرد.

این اجتماع در فضایی سرشار از همبستگی، وحدت و روحیه انقلابی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور در کنار آب‌های نیلگون همیشه فارس، پیام مقاومت، اقتدار و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

کد مطلب 6893061

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