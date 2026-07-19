دو نفتکش که قصد تردد در مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشتند؛ منفجر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: دو نفتکش را که قصد تردد در مسیر ناایمن تنگه هرمز داشته اند؛ منفجر کرده است.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی؛

اواخر شب گذشته دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودک کوش آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند.



اینجا سرزمین ماست و دخالت ارتش تروریستی آمریکا از هزاران کیلومتر آن طرف‌تر هیچ وجاهت قانونی ندارد و با قطعیت با آن برخورد خواهد شد و تا زمانی که شرارت های آمریکا در منطقه ادامه یابد این معبر برای عبور کود شیمیایی و حتی یک قطر نفت و گاز امنیت ندارد.



ارتش متجاوز، آماده عملیات تنبیه ما به خاطر این تخلف غیرقانونی باشد.



و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

قدردانی سپاه از اطلاعات مردم اردن



روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای دیگر ضمن قدردانی از اطلاعات مردم اردن اعلام کرد: هواپیماهای بزرگ ترابری C۱۷ و هواپیماهای فرمانده کنترل P۸ ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه هدف موشک بالستیک قرار گرفتند.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:



مردم شریف و ارتشیان مجاهد اردن، با تشکر از همکاری صمیمانه و اطلاعات دقیق شما که موجب هدفگیری دقیق رزمندگان اسلام و انهدام ۲۰ سوله محل استقرار نیروهای ارتش کودک کش آمریکا در منطقه الازرق و کشته شدن ده‌ها نیروی تروریست آمریکایی شد.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا رقیه (س) و تقدیم به دختر بچه های شهید جنگ تحمیلی سوم، با کمک شما، هواپیماهای بزرگ ترابری C۱۷ و هواپیماهای فرمانده کنترل P۸ ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنها خسارت سنگین وارد کردند.

نظامیان متجاوز آمریکا که طی چند دهه اخیر به بیش از ده کشور اسلامی حمله کرده و میلیون ها مسلمان را کشته اند و حامی اصلی رژیم کودکش صهیونیستی در کشتار عظیم مردم غزه و ویران کردن کرانه باختری هستند، از لحاظ شرعی مهدور الدم هستند و هر مسلمانی، هرجا دستش رسید باید این قاتلان وحشی را بکشد.



با تشکر مجدد از تلاش‌ها و همکاری‌های شما که با انجام تکلیف شرعی راه را برای آزادی قدس شریف هموار می‌کنید.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»