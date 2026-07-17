وضعیت مطلوب ذخایر خونی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک یکتاپرست، روز جمعه با اشاره به شرایط فعلی مراکز انتقال خون اظهار داشت: وضعیت ذخایر خونی کشور در حال حاضر در شرایط مطلوب قرار دارد.
وی افزود: با پیشبینیهای کمیته بحران سازمان انتقال خون، تدابیر لازم از پیش اندیشیده شده بود.
یکتاپرست تصریح کرد: بر این اساس از یک هفته قبل، دستورالعمل افزایش خونگیری به تمام پایگاه های استانی در سراسر کشور ابلاغ شد و ذخایر خونی استانهای جنوبی از طریق شبکه ملی خونرسانی افزایش یافت.
وی افزود با توجه به اقدامات صورت گرفته، به هنگام حملات دشمن که منجر به مصدومیت هموطنانمان در جنوب کشور شد، آمادگی کامل داشتیم. و هیچگونه مشکلی در تامین خون و فرآوردههای خونی برای مجروحین این حوادث وجود نداشته است.
یکتاپرست در ادامه به محدودیتهای نگهداری خون پرداخت و توضیح داد: خون و فرآوردههای خونی دارای تاریخ انقضای مشخصی هستند به عنوان مثال، فرآوردهای مانند پلاکت تنها سه روز قابلیت مصرف و نگهداری دارد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که هر اهداکننده حداقل تا سه ماه بعد از هر اهدای خون، امکان اهدای مجدد را نخواهد داشت، روند جمعآوری خون باید به دقت مدیریت شود.
یکتاپرست هشدار داد: مراجعه هیجانی افراد تحت تاثیر فراخوانهای احساسی و خارج از نیاز سازمان، میتواند ما را در روزهای آینده برای مدیریت ذخایر خونی به ویژه برای فراورده پلاکت با مشکل مواجه کند.
معاون سازمان انتقال خون ضمن قدردانی از دغدغه مندی اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی گفت: از عزیزان خواهشمندیم بدون هماهنگی با این سازمان، به انتشار فراخوانهای دعوت به اهدای خون نپردازند.
وی تاکید کرد: در شرایط اضطراری و نیاز فوری به اهدای خون، مراتب از طریق اطلاعیه های رسمی سازمان انتقال خون ایران به آگاهی هموطنان خواهد رسید.
یکتاپرست به یک نکته حیاتی اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که نیاز به خون، یک نیاز همیشگی و روزمره است.
وی یادآور شد: بیمارانی نظیر مبتلایان به سرطان، بیماران دیالیزی، تالاسمی و غیره، همواره و به صورت مستمر برای درمان خود به خون و فرآوردههای آن نیاز دارند.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران در پایان افزود: از اهداکنندگان، به ویژه اهداکنندگان مستمر تقاضا داریم اهدای خون را در برنامه همیشگی خود بگنجانند و صرفاً بر اساس فراخوانهای احساسی عمل نکنند.
نظر شما