جنایت آمریکایی در اهواز؛ حمله به حریم امن کودکان سرطانی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - معصومه مجدم: «دشمن کودک‌کش غاصب با حملات وحشیانه و بمباران محیط اطراف بیمارستان، می‌کوشد چراغ امید را در دل کودکان و خانواده‌هایشان خاموش کند»؛ این روایت یکی از مادرانِ صبور و دردمندی است که در چهارشنبه هنگام حمله ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا به حوالی بیمارستان بقایی که مخصوص بیماران مبتلا به سرطان است که در میان ترسِ از دست دادن فرزند، راهی جز گریز به دل شب نیافت. این واقعه، نه تنها یک اقدام نظامی کور، بلکه عبور از تمام مرزهای انسانیت و اخلاق بود که حریم امن بیمارستان شهید بقایی ۲ اهواز را به لرزه درآورد و بار دیگر ماهیت ضدبشری عاملان این حمله را به تصویر کشید.

امید، معجزه ای برای درمان یک بیمار سرطانی است؛ در شرایطی که کودکان برای مبارزه با سرطان در بیمارستان بستری هستند دشمن کودک کش غاصب، با حملات وحشیانه و بمباران کردن محیط اطراف بیمارستان، می‌کوشد چراغ امید را در دل کودکان و خانواده هایشان خاموش می کند.

حمله هوایی ارتش تروریستی آمریکا به اطراف بیمارستان شهید بقایی۲ اهواز، بار دیگر نشان داد که دشمن جنایتکار هیچ خط قرمزی را در هدف قرار دادن اهداف خود نمی‌شناسد.

این حمله نه تنها اقدامی نظامی نبود بلکه نقض آشکار قوانین بین الملل و حقوق بشر است که اختلال در خدمت رسانی به بیماران سرطانی و تالاسمی را رقم زد.

در همین زمینه مجید بوعذار مدیر بیمارستان شهید بقایی۲ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حمله هوایی رژیم آمریکایی صهیونی به محدود بیمارستان شهید بقایی در اهواز که چهارشنبه شب رخ داد، بیان کرد: این بیمارستان قریب به ۲۱۱ تخت فعال دارد؛ در حال حاضر بخش اطفال ۴۵ تخت دارد که برخی مواقع همه تخت ها فعال هستند.

مدیر بیمارستان شهید بقایی ۲ گفت: کل بیمارستان با ضریب ۸۵ تا ۹۰ درصد فعال بوده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه چهارشنبه شب اطراف و محوطه بیمارستان حد فاصل ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری بمباران شد، تصریح کرد: شرایط رعب آوری برای بیماران و کادر درمان ایجاد شد به گونه ای که همان شب به خاطر وحشتی که بیماران و خانواده هایشان را فراگرفته بود بیمارستان به صورت موقع از چرخه خدمت خارج شد.

مدیر بیمارستان شهید بقایی ۲ ادامه داد: بعد از بمباران، بسیاری بیماران از جمله اطفال، ناگاه تصمیم به ترک بیمارستان گرفتند که کسی نمی توانست نسبت به این تصمیم مقاومت داشته باشد.

بوعذار با اشاره به رخ دادن حملات حدود ساعت ۱۱ شب، اظهار کرد: آن شب به جز ۱۲ بیمار بستری در بخش ICU، هیچ بیماری در بیمارستان نماند؛ کادر درمان نیز بخشی درون بیمارستان به خدمت مشغول بودند و برخی در ورودی خدمت رسانی می کردند.

وی اضافه کرد: با توجه به در خطر بودن بیماران ICU، با هماهنگی ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز در کمترین فرصت و تا حدود ۱۲ شب به بیمارستان های دیگر از جمله سینا، گلستان، علامه کرمی و شفا منتقل شدند.

مدیر بیمارستان شهید بقایی ۲ با بیان اینکه حدود ۲۰ بیمار در مسجد مستقر بودند، تصریح کرد: پس از اتمام بمباران بخشی از بیمارستان که امنیت بیشتر داشت آماده و از روز بعد پذیرش بیمار انجام شد؛ در حال حاضر قریب ۶۵ بیمار بستری هستند که روند افزایشی دارد.

بوعذار گفت: در جنگ های ۱۲ روزه و رمضان نیز احتمال بمباران بیمارستان وجود داشت و انفجارهای خفیف حس می شد اما روند خدمت رسانی ادامه داشت. همکارانی بودند که در شرایط بمباران قصد خارج کردن آن ها از محل را داشتیم اما به دلیل حضور بیماران و وظیفه ای که برعهده داشتند حاضر به ترک نبودند.

وی تاکید کرد: متاسفانه با دشمنی مواجه هستیم که هیچ خط قرمزی نمی شناسند وقتی نزدیکی بیمارستان کودکان سرطانی را مورد اصابت قرار می دهد خود گواه بر این موضوع است؛ شرایط این بیمارستان خاص است و بیماران نمی توانند در بیمارستان های دیگر مورد درمان قرار گیرند.

مدیر بیمارستان شهید بقایی ۲ خطاب به آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونسیتی اظهار کرد: همه می گوییم ما نمی ترسیم و پای کار می مانیم، حتی اگر بیمارستان مورد اصابت قرار گیرد خدمت رسانی را در فضای دیگر ادامه خواهیم داد.

بوعذار بیان کرد: سازمان های بین المللی موظف به پیگیری حملات دشمن به مراکز درمانی و بیمارستان ها هستند، باید این اقدام را محکوم کنند و مقابل این رژیم جنایتکار بایستند؛ در کل دنیا بیمارستان بمباران نشده و تنها این کار از رژیم صهیونسیتی برمی آید.

به گفته وی، بیمارستان شهید بقایی ۲، فوق تخصصی و مختص بیماران سرطانی، تالاسمی،کم خونی است.

نگرانی مادران

در عین حال فرخنده بابادی مادر کودک بستری در بیمارستان شهید بقایی ۲ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود ساعت ۱۱ شب بود که صدای انفجار را شنیدیم، بچه ام ترسیده بود و نمی دانستم چطور آن را از محیط خارج کنم، فرزندم را در آغوش گرفتم و از بخش تا محوطه بیرون را دوان دوان رفتم.

وی افزود: فرزندم را برای شیمی درمانی به این بیمارستان آورده ام و هر بیمارستانی نمی تواند به بیماران ما خدمات ارائه دهد، دشمن غاصب چطور می تواند به چنین مکان هایی حمله کند؟ خداوند آن ها را لعنت کند که به بچه ها هم رحم نمی کنند.

زهرا فتوحی مادر یکی دیگر از کودکان تحت درمان به خبرنگار مهر گفت: شرایط وحشتناکی بود آنقدر صداها زیاد بود که بی اختیار با پای برهنه تنها توانستم فرزندم را در آغوش بگیرم و از بیمارستان خارج شویم، پشت درخت ها نشستیم اما باز هم ترس در وجود بچه ها بود.

وی ادامه داد: فرزندان ما تحت شیمی درمانی هستند، سلول ها و خون آن ها پایین آمده و باید تحت مراقبت باشند، نمی توانیم آن ها را به خانه ببریم.

این مادر اهوازی بیان کرد: آن شب آنقدر وضعیت خطرناک بود که ناچار داروهای فرزندم را گرفتم ‌و به منزل رفتم، بسیاری از بیماران شهرستانی هستند از اندیمشک و آبادان به این بیمارستان آمده اند و رفتن برایشان مقدور نبود به همین خاطر پنج کودک دیگر را هم همراهم به خانه بردم.

نقض قوانین بین‌المللی

حمله به بیمارستان، نقض آشکا قوانینِ بین‌الملل است. سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان یونسکو و سازمانِ بهداشت جهانی، در برابر چنین اقداماتی مسئولیت دارند. مدیر بیمارستان به درستی اشاره کرد که سازمان‌های مربوطه خارج از کشور موظف به پیگیری حملات دشمن به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها هستند و باید این اقدام را محکوم کنند و مقابل این رژیم جنایتکار بایستند. سکوت این نهادها به معنای مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه مراکز غیرنظامی است.

استان خوزستان همواره در خط مقدم چالش‌ها بوده است؛ از دوران دفاع مقدس که مردم آن در برابر دشمنان متجاوز ایستاد تا امروز که در برابر جنگ‌های نیابتی و حملات ناجوانمردانه قرار دارد. مردمان این دیار، با صبوری و شکیبایی از مرزهای جغرافیایی کشور، کرامت و عزت خود نیز دفاع کرده‌اند. حمله به حریم درمانی، تلاشی برای شکستن این روحیه وطن دوستی است اما چنان‌که مدیریت بیمارستان و مادران حاضر در آن شب نشان دادند، روح مقاومت در این سرزمین، ریشه‌ای عمیق‌تر از آن دارد که با بمب و موشک خشک شود.

در پایان، باید به یاد داشت که این ایستادگی، سرمایه‌ای بزرگ برای فردای ایران است. تاریخ، قضاوت خود را درباره کسانی که بیمارستان‌ها را هدف بمب‌های خود قرار دادند و کسانی که در میان دود و انفجار، همچنان پرچم خدمت‌رسانی را برافراشته نگاه داشتند، خواهد نوشت. خوزستان، همچنان استوار و سربلند، به راه خود ادامه خواهد داد و فرزندان این سرزمین، در سایه‌ ایمان و اراده‌ خانواده‌هایشان، بر سرطان و هر دشمن دیگری پیروز خواهند شد.