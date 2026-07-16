بیمارستان بیماران سرطانی اهواز به مدار خدمت بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این مرکز درمانی در پی حملات شب گذشته دشمن به شهرستان اهواز، از صبح امروز (پنجشنبه ۲۵ تیرماه) فعالیت خود را از سر گرفته است.

وی با اشاره به شرایط ایجاد شده در پی حملات شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه افزود: بر اثر شدت انفجارها در اطراف بیمارستان بقایی ۲، این مرکز به منظور حفظ امنیت و سلامت بیماران و کارکنان به طور کامل تخلیه شد و پس از وقفه‌ای کمتر از ۶ ساعته از صبح امروز با بازگشت تعدادی از بیماران، روند ارائه خدمات درمانی در این مرکز آغاز شد و پذیرش بیماران در حال انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: بیمارستان بقایی ۲ از مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است که ارائه‌دهنده خدمات به بیماران و کودکان مبتلا به بیماری‌های هماتولوژی و انکولوژی می‌باشد و بازگشت آن به چرخه خدمت امری ضروری بود.