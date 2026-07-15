بیمارستان بقایی ۲ اهواز موقتا از چرخه خدمت خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به دنبال حملات دشمن به شهرستان اهواز و وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان بقایی ۲، این مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماریهای هماتولوژی و انکولوژی بهمنظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، موقتاً از چرخه خدمترسانی خارج شد.
تمامی بیماران با رعایت کامل پروتکلهای ایمنی، به سایر بیمارستانهای شهر اهواز منتقل شدند.
در پی این حملات، خوشبختانه آسیبی به بیماران وارد نشد و خدمات درمانی آنها در مراکز پذیرنده بدون وقفه در جریان است.
زمان بازگشایی بیمارستان متعاقباً اعلام خواهد شد. شهروندان از تردد غیرضروری در محدوده این مرکز درمانی خودداری کن
ند.
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