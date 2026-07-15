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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۸

بیمارستان بقایی ۲ اهواز موقتا از چرخه خدمت خارج شد

بیمارستان بقایی ۲ اهواز موقتا از چرخه خدمت خارج شد

اهواز - به دنبال حملات دشمن به اهواز و وقوع انفجار در مجاورت بیمارستان بقایی ۲، این مرکز درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماری‌های هماتولوژی و انکولوژی موقتاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به دنبال حملات دشمن به شهرستان اهواز و وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان بقایی ۲، این مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماری‌های هماتولوژی و انکولوژی به‌منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، موقتاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج شد.

تمامی بیماران با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی، به سایر بیمارستان‌های شهر اهواز منتقل شدند.

در پی این حملات، خوشبختانه آسیبی به بیماران وارد نشد و خدمات درمانی آن‌ها در مراکز پذیرنده بدون وقفه در جریان است.

زمان بازگشایی بیمارستان متعاقباً اعلام خواهد شد. شهروندان از تردد غیرضروری در محدوده این مرکز درمانی خودداری کن

ند.

کد مطلب 6889456

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