بقائی: حمله به محوطه بیمارستان شهید بقایی اهواز جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به حمله جنایتکارانه آمریکا به محوطه بیمارستان شهید بقائی اهواز، در صفحه شخصی نوشت: بیمارستان شهید بقایی اهواز — مرکز تخصصی درمان بیماران سرطانی به‌ویژه کودکان — دیشب بعد از حمله هوایی آمریکا به محوطه و مجاورت آن تخلیه شد.

بقایی بیان کرد: این حمله وحشیانه که یادآور جنایات مشابه رژیم صهیونیستی علیه مراکز درمانی است، موجب رنج و اضطراب شدید کودکان بستری و تخلیه اضطراری ۲۱۱ بیمار تحت شیمی‌درمانی شد.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه این جنایت جنگی شنیع، علیه بی‌گناه‌ترین انسان‌ها یعنی کودکان بیماری است که شجاعانه برای زندگی می‌جنگند، تصریح کرد: طرف‌هایی که بی‌وقفه از حقوق بشر دم می‌زنند، اما در قبال حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بی‌تفاوتند، فاقد هرگونه اعتبار اخلاقی هستند.