به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان سرپل‌ذهاب، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات، به تفسیر آیه ۱۳ سوره مبارکه حجرات پرداخت و اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه می‌فرماید که تفاوت در نژاد، رنگ پوست و قبیله تنها برای شناخت انسان‌ها از یکدیگر است و هیچ‌کدام از این‌ها عامل برتری انسانی بر انسان دیگر نیست.



وی با تأکید بر اینکه تنها ملاک برتری نزد خداوند تقوا است، افزود: متأسفانه در طول تاریخ و حتی امروزه، برخی رسانه‌ها و صاحبان قدرت سعی دارند قوم یا نژادی را بر دیگران برتری دهند؛ مانند صهیونیست‌ها که با القای «نژاد برتر» بودن، انتظار دارند کل جهان در خدمت آن‌ها باشد. این تفکرات شیطانی در منطق قرآن و اهل‌بیت (ع) کاملاً مردود است.



مؤمن در احترام به افراد، تفاوت‌های مالی و مقامی را لحاظ نمی‌کند



امام جمعه سرپل‌ذهاب با انتقاد از برخی رفتارهای نادرست در جامعه گفت: گاهی اوقات در میان مؤمنین دیده می‌شود که به شخصیتی به دلیل داشتن پست سیاسی یا ثروت، بیش از دیگران احترام می‌گذارند و او را تکریم می‌کنند؛ در حالی که اگر روزی آن جایگاه یا ثروت از بین برود، دیگر آن احترام را برای او قائل نیستند. این رفتار از اخلاق قرآن و اهل‌بیت (ع) به دور است.



وی با اشاره به کلام نورانی امام رضا (ع) تصریح کرد: امام رئوف (ع) می‌فرمایند اگر به یک مسلمان فقیر گونه‌ای سلام کنید که متفاوت با سلام شما به یک فرد غنی باشد، در روز قیامت با غضب خداوند روبرو خواهید شد. بنابراین باید مراقب باشیم که اعمال و نیت ما خالصانه و تنها برای رضای خدا باشد، نه برای پول و ثروت افراد.



گرفتاری حکام مرتجع منطقه در دام استکبار



حجت‌الاسلام سلیمی در خطبه دوم با اشاره به آیات ۵۴ و ۵۵ سوره مبارکه زخرف و سرنوشت فرعون، بیان کرد: یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار، «تحمیق» ملت‌هاست. آن‌ها با استفاده از رسانه‌های دجال‌گونه، قدرت تفکر و استدلال را از مستضعفین می‌گیرند تا آن‌ها را برده خود کنند.



وی کشورهای حاشیه خلیج فارس را مصداق بارز این تحمیق دانست و گفت: حکام بی‌غیرت و مرتجع این کشورها، کورکورانه و بدون چون و چرا از سیاست‌های آمریکا پیروی می‌کنند و برای بقای قدرت پوشالی خود دست به هر توطئه‌ای می‌زنند.



انتقام الهی در انتظار دشمنان و عصیانگران است



خطیب جمعه سرپل‌ذهاب با هشدار به حکام منطقه افزود: آمریکای جنایتکار این کشورها را تطمیع کرده و به آن‌ها القا می‌کند که کار جمهوری اسلامی ایران تمام شده است. اما آن‌ها باید بدانند که با طناب پوسیده آمریکا به چاه تقابل با ایران افتاده‌اند. تاریخ با شتابی عجیب در حال تکرار است و وعده خداوند در انتقام از مجرمان و عصیانگران حتماً محقق خواهد شد؛ همان‌گونه که فرعون را در رود نیل که به آن می‌بالید، غرق کرد.



وی با اشاره به حملات اخیر به جنوب کشور تصریح کرد: نیروهای مقتدر نظامی و امنیتی ما در برابر این تحرکات ایستاده‌اند. دشمنان با پول خود فکر می‌کنند می‌توانند به نظام ما ضربه بزنند؛ بله، جنگ خسارت دارد و ما باید آستانه تحمل خود را بالا ببریم، اما به برکت مقاومت بی‌نظیر ملت، انتقام خون‌های پاک ریخته شده را به زودی از جنایتکاران خواهیم گرفت.



حجاب؛ پرچم جمهوری اسلامی و نماد غیرت



حجت‌الاسلام سلیمی در پایان با گرامیداشت ۲۱ تیرماه، سالروز قیام خونین مسجد گوهرشاد علیه کشف حجاب رضاخانی، یادآور شد: دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسلام با جنگ‌های نظامی و فرهنگی استفاده می‌کنند. یکی از مقامات آمریکایی گفته بود که چادر زنان به منزله پرچم جمهوری اسلامی است و برای براندازی نظام باید حجاب را سست کنیم.



وی ضمن گلایه از وضعیت حجاب در شهرستان افزود: از همه زنان ایرانی، اعم از شیعه و سنی که همواره اسوه عفت و اخلاق بوده‌اند، می‌خواهیم با تأسی به حضرت زهرا (س) و زینب کبری (س)، حجاب خود را حفظ کنند و با این کار خون شهدا را تعظیم نمایند.