به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرپل‌ذهاب با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: سعادت دنیا و آخرت در گرو عمل به واجبات، ترک محرمات و پایبندی به دستورات الهی است و مؤمنان باید اخلاق اسلامی را در همه ابعاد زندگی سرلوحه خود قرار دهند.

وی با استناد به آیه ۹۲ سوره آل‌عمران، گفت: انسان تا زمانی که از محبوب‌ترین دارایی‌های خود در راه خدا انفاق نکند، به حقیقت نیکوکاری دست نخواهد یافت و خداوند از همه اعمال بندگان آگاه است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب افزود: سخاوت تنها بخشش مال نیست، بلکه یک فضیلت اخلاقی و نشانه وسعت روح، توکل به خداوند و ایمان به رزاقیت پروردگار است و انسان سخاوتمند با اطمینان به وعده‌های الهی از کمک به دیگران دریغ نمی‌کند.

فرهنگ مهمان‌نوازی در اسلام جایگاهی ویژه دارد

حجت‌الاسلام سلیمی با بیان اینکه مهمان‌نوازی از ارزش‌های مورد تأکید اسلام است، تصریح کرد: در روایات اسلامی، پذیرایی از مهمان نشانه ایمان به خدا و روز قیامت معرفی شده و این تکریم تنها به پذیرایی مادی محدود نیست، بلکه احترام، خوش‌رفتاری و حفظ کرامت مهمان نیز از مصادیق آن به شمار می‌رود.

وی با اشاره به سیره حضرت ابراهیم (ع) در پذیرایی از مهمانان، گفت: قرآن کریم این رفتار را به‌عنوان الگویی برای مسلمانان معرفی کرده و بر استفاده از بهترین امکانات برای تکریم مهمان تأکید دارد.

مردم سرپل‌ذهاب الگوی ایثار و میزبانی هستند

امام جمعه سرپل‌ذهاب با قدردانی از مردم این شهرستان، اظهار کرد: مردم سرپل‌ذهاب در دوران دفاع مقدس، پس از زلزله و در سال‌های برگزاری اربعین حسینی، با وجود مشکلات اقتصادی، همواره با روحیه ایثار و سخاوت از رزمندگان، آسیب‌دیدگان و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) میزبانی کرده‌اند و این فرهنگ همچنان در منطقه جریان دارد.

حقوق بشر اسلامی با کرامت انسان معنا پیدا می‌کند

حجت‌الاسلام سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، گفت: حقوق بشر اسلامی بر پایه عدالت، اخلاق، معنویت و کرامت همه انسان‌ها استوار است و میان انسان‌ها تفاوتی از نظر نژاد، قومیت و ملیت قائل نیست.

وی افزود: کشورهای مدعی حقوق بشر در حالی از این مفهوم سخن می‌گویند که کارنامه آنان مملو از جنگ، کشتار، تبعیض، استعمار و حمایت از جنایت علیه ملت‌های مظلوم به‌ویژه مردم فلسطین است و این رفتارها تناقض آشکار میان شعار و عمل آنان را نشان می‌دهد.

خبرنگاران در خط مقدم جهاد رسانه‌ای قرار دارند

امام جمعه سرپل‌ذهاب با گرامیداشت روز خبرنگار و یاد شهید محمود صارمی، خبرنگاران را افسران جنگ رسانه‌ای دانست و اظهار کرد: امروز دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌ها به دنبال تحریف واقعیت‌ها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است و خبرنگاران متعهد وظیفه دارند حقایق را دقیق، سریع و مسئولانه به جامعه منتقل کنند.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها در کنار بیان مشکلات، باید خدمات، دستاوردها و واقعیت‌های جامعه را نیز منعکس کرده و با امیدآفرینی، در برابر جنگ روانی دشمن ایستادگی کنند.

برخورد با تخریب در فضای مجازی ضروری است

حجت‌الاسلام سلیمی در پایان با انتقاد از انتشار مطالب تخریبی علیه برخی خادمان مردم در فضای مجازی، از دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی خواست با افرادی که با انتشار مطالب کذب، توهین و تخریب شخصیت افراد موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند، برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.