منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه در ۵ مورد حادثه در رودخانه زاینده‌رود طی هفته گذشته، تیم‌های امدادی موفق به نجات ۵ نفر از غرق‌شدگی در شهرستان‌های لنجان، فلاورجان و مبارکه شدند؛ اما در این میان یک مرد ۵۰ ساله در محدوده زرین‌شهر جان باخت و تلاش تیم‌های غواصی و آتش‌نشانی برای یافتن دختربچه‌ای ۷ ساله که چهارشنبه در محدوده فلاورجان و درچه به داخل رودخانه سقوط کرده، همچنان ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با هشدار جدی نسبت به خطرات شنا در منابع آبی تصریح کرد: کانال‌های انتقال آب به دلیل شدت جریان، شیب و لغزندگی دیواره‌ها، استخرهای ذخیره آب کشاورزی به دلیل عمق زیاد و لایه‌های ژئوممبران لغزنده، و همچنین رودخانه‌ها به علت جریان‌های گردابی، سردی آب و ناپایداری بستر، به هیچ عنوان محل ایمنی برای شنا نیستند.

وی افزود: برای پیشگیری از حوادث در روزهای تعطیل و پایان هفته، به تمامی دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، هلال‌احمر و هیئت غریق نجات ابلاغ شده است تا با استقرار ۶۳ تیم نظارتی و امدادی در مسیر رودخانه‌ها و کانال‌ها، ضمن نظارت مستمر، آموزش‌های لازم را به ساکنین و گردشگران ارائه دهند.

مرگ ۲ نفر در کویر مرنجاب

شیشه‌فروش با اشاره به حادثه صبح امروز در کویر مرنجاب شهرستان آران و بیدگل گفت: متأسفانه در اثر واژگونی یک خودروی آفرود در تپه‌های شنی منطقه «ریگ بلند» و مسیری موسوم به «قیف شیطان»، ۲ نفر در صحنه حادثه جان باختند و تیم‌های امدادی با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

وی بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی توسط تمامی گروه‌های گردشگری، کویرنوردان، آفرودسواران و تیم‌های ورزشی تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی به مسئولین محلی قبل از عزیمت به مناطق پرخطر، حرکت در مسیرهای ایمن، همراه داشتن راهنما و بلدِ محلی، تجهیزات امدادی کامل، استفاده از سیستم‌های ارتباطی، پرهیز از سفرهای انفرادی و اطمینان از سلامت فنی خودرو، از جمله الزامات غیرقابل‌اغماض برای پیشگیری از وقوع حوادث مرگبار در مناطق بکر و صعب‌العبور است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: ادارات کل میراث فرهنگی و ورزش و جوانان مکلف شده‌اند تا با آموزش و نظارت بر فعالیت تمامی گروه‌های گردشگری، آفرودسواران و کمپینگ‌ها، ضمن ایجاد شرایط ایمن سفر، نسبت به الزام آن‌ها به رعایت تمامی اصول ایمنی با همکاری دستگاه‌های امدادی اقدام نمایند.