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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

پس‌لرزه‌های تنش در تنگه هرمز؛ بنزین در آمریکا گران شد

پس‌لرزه‌های تنش در تنگه هرمز؛ بنزین در آمریکا گران شد

با تداوم تجاوزات واشنگتن علیه ایران و تنش در تنگه هرمز قیمت بنزین در آمریکا همچنان در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، انجمن خودرو آمریکا اعلام کرد که قیمت بنزین همچنان در حال افزایش است و قیمت هر گالن آن نزدیک به چهار دلار شده است.

بر اساس این گزارش، افزایش قابل توجه و مجدد قیمت بنزین در آمریکا به دلیل تنش ها در تنگه هرمز و اختلال در حرکت کشتی ها در پی تجاوزات آمریکا علیه ایران صورت گرفته است.

همچنین گزارش شده که قیمت قراردادهای آتی نفت خام آمریکا با افزایش بیش از سه درصد به بالای ۸۱ دلار در هر بشکه رسید که بیشترین میزان از نیمه ژوئن به شمار می رود.

وزیر خارجه روسیه نیز امروز هشدار داده بود که تداوم بحران در تنگه هرمز بر اقتصاد جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت.

کد مطلب 6890667

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