به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل کوثری بعدازظهر جمعه در پانزدهمین یادواره هشت شهید هیئت درس قرآن علیبن موسیالرضا(ع) در آمل، با اشاره به نقش مردم در تحولات سیاسی و امنیتی کشور اظهار کرد: آنچه در میدانهای مختلف باعث ناکامی دشمنان شده، حضور و پشتیبانی مردم از نظام اسلامی بوده است.
وی افزود: دشمنان تصور میکردند با فشار و ایجاد ناامنی میتوانند اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما حضور مردم در صحنه نشان داد این تحلیلها با واقعیت جامعه ایران فاصله دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دوران درگیریهای اخیر، گفت: مردم با وجود تحمل سختیها و شرایط دشوار، ایستادگی کردند و همین مقاومت باعث شد طرف مقابل به دنبال راهکارهایی برای توقف تنشها باشد.
کوثری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از موضع ترس وارد مذاکره یا پذیرش آتشبس نشده، بلکه دشمنان زمانی به این مسیر روی آوردند که متوجه شدند اهدافشان در برابر مقاومت ایران محقق نمیشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اهمیت تنگه هرمز نیز بیان کرد: این منطقه یکی از مهمترین مسیرهای دریایی جهان است و ایران بر اساس حقوق حاکمیتی خود، مسئولیت مدیریت و اعمال قوانین مربوط به این آبراه را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اهداف اعلامی آمریکا در تقابل با ایران، خاطرنشان کرد: واشنگتن نتوانست به خواستههایی که برای خود ترسیم کرده بود دست پیدا کند و فشارهای آن نتیجه مورد انتظار را برایش به همراه نداشت.
کوثری با بیان اینکه حمایت الهی و ایستادگی مردم از عوامل استمرار انقلاب اسلامی است، گفت: تجربه تاریخی نشان داده ظلم و زیادهخواهی پایدار نخواهد ماند و ملتهایی که بر اصول خود پافشاری میکنند، میتوانند از بحرانها عبور کنند.
وی همچنین بر ضرورت تقویت همبستگی داخلی تأکید کرد و افزود: نقد سازنده برای اصلاح امور لازم است، اما در شرایط حساس کشور نباید اختلافات به عاملی برای تضعیف انسجام ملی تبدیل شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه سخنان خود به پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم ایران با رهبری امام خمینی(ره) و با تکیه بر باورهای دینی توانستند ساختار وابسته پیش از انقلاب را تغییر دهند.
وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ریشه در فرهنگ عاشورا دارد و مردم با تکیه بر همین باورها در برابر فشارها و تهدیدهای مختلف ایستادگی کردهاند.
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