روسیه: تبعات اقدام علیه ایران تا دریای سرخ کشیده خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنان امروز خود تاکید کرد: مسکو با تمام طرف های درگیر در خصوص بحران منطقه خلیج فارس در ارتباط است و از آنها می خواهد به یک آتش بس فوری دست پیدا کنند.

وی اضافه کرد: ما برای ایجاد خط راه آهن میان ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه با هدف مقابله با تنش های موجود در گذرگاه های آبی تلاش می کنیم. تداوم بحران تنگه هرمز بر حرکت کشتی ها و حمل و نقل بین المللی و اقتصاد جهانی تأثیر منفی می گذارد.

لاوروف تصریح کرد: ما خواهان آتش بس و بازگشت شرایط به اوضاع قبل از جنگ در تنگه هرمز هستیم.

وی با اشاره به تهدیدات نیروهای انصارالله یمن مبنی بر بستن تنگه باب المندب گفت: در صورت تداوم عملیات های نظامی علیه ایران شاهد گسترش پیامدهای آن به دریای سرخ خواهیم بود. در این صورت نه تنها بخش نفت بلکه تجارت جهانی اوضاع بدتری را تجربه خواهد کرد. آمریکایی ها خواهان از سر گیری حرکت کشتی ها در تنگه هرمز هستند؛ چیزی که قبل از آغاز حمله به ایران به صورت عادی در جریان بود.این آسیب ها تنها منحصر به طرف های درگیری نخواهد بود بلکه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را که پذیرای پایگاه های آمریکا هستند نیز شامل می شود.

وی گفت: اسرائیل با منطق تحمیل خواسته های خود در جنوب لبنان و سوریه رفتار می کند. اقدامات اسرائیل در کرانه باختری نیز باعث می شود راه کار ۲ دولتی و تشکیل کشور فلسطین محال به نظر آید.